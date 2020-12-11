Белорусский аналитик назвал причины такого решения.

Александр Лукашенко решил временно закрыть границу не из-за коронавируса, а чтобы усилить контроль за перемещением граждан: не выпустить свидетелей жестких протестов и силовиков из страны.

Об этом "Обозревателю" сказал белорусский аналитик Андрей Елисеев, комментируя решение властей Беларуси с 20 декабря приостановить выезд из страны через наземные пункты пропуска, якобы из-за пандемии COVID-19.

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"Серьезное прикрытие границы точно не связано с коронавирусом, хотя эпидемия действительно распространяется. Резкое сокращение миграционных потоков позволит проводить более деликатный персональный контроль на границе из-за возможного "бегства" силовиков и тщательно контролировать перемещение граждан в целом", – сказал он.

По его словам, власти также хотят максимально усложнить выезд пострадавшим и свидетелям протестов из Беларуси, чтобы предупредить судебные процессы в отношении белорусских властей. Кроме того, объявляя о временном закрытии границ, специалистам, что бунтуют, по сути, дали 10 дней на сборы для выезда.

Власти Беларуси 30 октября уже устанавливали правила въезда и выезда из страны, чтобы "минимизировать внешние инфекционные риски". Въезд в страну разрешался ограниченным категориям иностранцев и только через аэропорт, а белорусов обязали соблюдать 10-дневный карантин по прибытии в страну.

Через границу с Литвой, например, немало белорусов ездили в европейские страны, называв аэропорт Вильнюса "Минск-3".

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко не легитимным президентом.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

26 октября в Беларуси началась бессрочная общенациональная забастовка.

В Минске вечером 12 ноября умер протестующий Роман Бондаренко, которого 11 ноября неизвестные лица в масках похитили с так называемой "площади перемен". Это вызвало очередную волну протестов в Беларуси.

26 ноября МИД Беларуси вызвало украинского посла Игоря Кизима из-за митингов у посольства Беларуси в Киеве в поддержку протестующих в Минске. Также Беларусь подготовила санкции против официальных лиц Украины.

Власти Беларуси в декабре решили закрыть наземные границы. Согласно постановлению, из Беларуси смогут выезжать граждане, имеющие вид на жительство или трудовой договор в другой стране, а также те, кто хочет покинуть страну по уважительным причинам: в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника или супруга, который находится за рубежом или для получения медицинской помощи, для получения образования. При этом выезд из страны с видом на жительство, а также на учебу или работу будет разрешен не чаще одного раза в шесть месяцев.

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Автор: Андрей Василюк