Беларусь закрывает границы / фото УНИАН

Александр Лукашенко решил временно закрыть границу не из-за коронавируса, а чтобы усилить контроль за перемещением граждан: не выпустить свидетелей жестких протестов и силовиков из страны.

Об этом "Обозревателю" сказал белорусский аналитик Андрей Елисеев, комментируя решение властей Беларуси с 20 декабря приостановить выезд из страны через наземные пункты пропуска, якобы из-за пандемии COVID-19.

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"Серьезное прикрытие границы точно не связано с коронавирусом, хотя эпидемия действительно распространяется. Резкое сокращение миграционных потоков позволит проводить более деликатный персональный контроль на границе из-за возможного "бегства" силовиков и тщательно контролировать перемещение граждан в целом", – сказал он.

По его словам, власти также хотят максимально усложнить выезд пострадавшим и свидетелям протестов из Беларуси, чтобы предупредить судебные процессы в отношении белорусских властей. Кроме того, объявляя о временном закрытии границ, специалистам, что бунтуют, по сути, дали 10 дней на сборы для выезда.

Власти Беларуси 30 октября уже устанавливали правила въезда и выезда из страны, чтобы "минимизировать внешние инфекционные риски". Въезд в страну разрешался ограниченным категориям иностранцев и только через аэропорт, а белорусов обязали соблюдать 10-дневный карантин по прибытии в страну.

Через границу с Литвой, например, немало белорусов ездили в европейские страны, называв аэропорт Вильнюса "Минск-3".

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
  • Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
  • Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.
  • В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
  • Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко не легитимным президентом.
  • 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
  • В Минске вечером 12 ноября умер протестующий Роман Бондаренко, которого 11 ноября неизвестные лица в масках похитили с так называемой "площади перемен". Это вызвало очередную волну протестов в Беларуси.
  • Власти Беларуси в декабре решили закрыть наземные границы. Согласно постановлению, из Беларуси смогут выезжать граждане, имеющие вид на жительство или трудовой договор в другой стране, а также те, кто хочет покинуть страну по уважительным причинам: в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника или супруга, который находится за рубежом или для получения медицинской помощи, для получения образования. При этом выезд из страны с видом на жительство, а также на учебу или работу будет разрешен не чаще одного раза в шесть месяцев.

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Автор: Андрей Василюк