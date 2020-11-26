Отношения стран ухудшились после официального заявления Украины о поддержке протестного движения в городах Республики.

Минск подготовил "черный" список из официальных лиц Украины, против которых могут применить санкции.

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Об этом на совместном с Лавровым брифинге сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Знаете, присоединение Украины к санкциям ЕС против Беларуси – это очередной, на наш взгляд, пример несамостоятельных решений Украины, которая демонстрирует непоследовательность политики наших южных соседей", – заявил Макей, добавив, что расценивает это как "насмешку над здравым смыслом".

Глава министерства убежден, что Киев таким образом хочет показать себя образцом демократии, однако для белорусов Украина "не является эталоном прав человека".

"Они говорят о паузе в отношениях и при этом присоединяются к санкциям против Беларуси. Это неприемлемо. Мы примем соответствующие меры. На первоочередном этапе мы так же подготовили санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. Будем дальше смотреть, как будут развиваться события", – заявил дипломат.

Отношения стран ухудшились после официального заявления Украины о поддержке протестного движения в городах Республики. С тех пор Киев занял позицию европейских стран по осуждению насилия со стороны режима Лукашенко и поддержал санкции против 40 граждан, причастных к убийствам и разгону демонстрантов.

В то же время Киев пока не спешит поддерживать оппозицию Беларуси, которая, по мнению МИД, придерживается пророссийских взглядов, поскольку представители этого крыла не признают оккупацию Крыма и агрессию России против Украины на Донбассе.

Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: Яна Ставская