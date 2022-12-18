Вячеслав Гладков заявил, что пострадали восемь человек, семь из которых в больнице.

Губернатор Белгородской области Российской Федерации Вячеслав Гладков заявил о якобы гибели одного человека из-за "хлопков". Чиновник утверждает, что из-за "прилета" разрушена птицефабрика.

"Один человек погиб. Известно, что мужчина приехал к нам из Тамбова и работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении Гладкова в Telegram.

По его словам, ранения якобы получили восемь человек, из них семеро госпитализированы. При этом он указал, что один пострадавший в реанимации.

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Кроме того, Гладков опубликовал фото, как он утверждает, птицефабрики в Белгородском районе, которая якобы пострадала от обстрела.

"Поврежден один корпус и несколько машин спецтехники. Именно здесь один человек погиб и один пострадал", — подытожил российский чиновник.

"Бавовна" в Белгороде и области - что известно

Жители российского Белгорода и области время от времени жалуются на "хлопки". Сначала в якобы обстрелах обвиняли Украину, но чуть позже россиянам пришлось признать, что на территории области часто падают российские ракеты, которые они выпускают по Украине.

Так, 13 октября российская ракета ударила по жилому дому в Белгороде, хотя предназначалась она для украинцев. Кроме того, 19 октября российские пропагандисты заявили, что в Белгороде снаряд попал в объект инфраструктуры, которые получил разрушения.

В воскресенье, 18 декабря, в Белгороде снова прогремела серия взрывов. Губернатор области утверждает, что над городом сработала российская система ПВО. Он заявил о четырех пострадавших.

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