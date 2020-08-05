Ливанский врач: взрыв был очень мощный, все медучреждения в Бейруте переполнены

По его словам, одна из главных больниц города закрыта, так как она расположена рядом с местом взрыва.

Врач из Бейрута Вадих Айюб рассказал о ситуации в больницах города после мощных взрывов в порту накануне.

"Ситуация очень плохая в районе порта, где вчера это (взрывы - ред.) произошло. Ситуация в больницах очень плохая, особенно в Бейруте. Все больницы заполнены, много операций. Я работаю в небольшой больнице, и мы сделали более 30 операций до сегодняшнего утра», - отметил врач в эфире телеканала «Украина 24».

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По его словам, одна из главных больниц города закрыта, так как она расположена рядом с местом взрыва.

«Со вчерашнего вечера начали доставлять пострадавших в больницы за Бейрутом. Сейчас ситуация немного выравнивается. Сегодня тяжелых больных мы не видим. Но многие люди пострадали, когда находились в своих домах, взрыв был очень мощный, у людей пострадали глаза и так далее. Все больницы в Бейруте сейчас переполнены», - отметил Айюб.

Он также подтвердил, что людей до сих пор продолжают доставать из-под завалов.

Как сообщал УНИАН, в столице Ливана Бейруте вечером 4 августа прогремел мощный взрыв. По данным некоторых местных СМИ, взрывов было два, а не один. Первый якобы прогремел в порту, а второй неподалеку от резиденции премьер-министра страны.

Пока неизвестно, есть ли среди пострадавших в Бейруте украинцы.

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