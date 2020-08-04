Руины, жертвы и тысячи раненых: все подробности взрыва в Бейруте (фото, видео)

Как минимум 10 человек погибли и сотни пострадали в результате взрыва в Ливане.

Во вторник, 4 августа, в ливанском Бейруте прогремел мощный взрыв. В сети мгновенно начали распространять видео с места происшествия.

На данный момент сообщается о минимум 30 погибших и о более 3 тыс. раненых. Окрестности места взрыва буквально превратились в руины.

УНИАН собрал все подробности взрыва в Бейруте. Смотрите онлайн-трансляцию на нашем сайте.

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