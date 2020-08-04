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Руины, жертвы и тысячи раненых: все подробности взрыва в Бейруте (фото, видео)

22:26, 04 августа 2020
Мир
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Взрыв в Бейруте произошел 4 августа / фото REUTERS

На данный момент сообщается о минимум 30 погибших и о более 3 тыс. раненых. Окрестности места взрыва буквально превратились в руины.  

УНИАН собрал все подробности взрыва в Бейруте. Смотрите онлайн-трансляцию на нашем сайте.

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