Руины, жертвы и тысячи раненых: все подробности взрыва в Бейруте (фото, видео)
22:26, 04 августа 2020Мир
2700 0
Как минимум 10 человек погибли и сотни пострадали в результате взрыва в Ливане.
Взрыв в Бейруте произошел 4 августа / фото REUTERS
Во вторник, 4 августа, в ливанском Бейруте прогремел мощный взрыв. В сети мгновенно начали распространять видео с места происшествия.
На данный момент сообщается о минимум 30 погибших и о более 3 тыс. раненых. Окрестности места взрыва буквально превратились в руины.
УНИАН собрал все подробности взрыва в Бейруте. Смотрите онлайн-трансляцию на нашем сайте.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter