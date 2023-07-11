Контрнаступление ВСУ продвигается, но, по его мнению, Украина "испытывает цейтнот".

Президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что Украина должна постараться освободить как можно больше своей территории в течение ближайших шести месяцев. Так как зимой, наверняка, начнутся новые разговоры о переговорах с Москвой в связи с некоторым затишьем на фронте.

Как пишет Newsweek, в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе Павел сказал присутствующим, что "все, что будет достигнуто к концу этого года, станет основой для переговоров".

Чешский глава отметил, что контрнаступление ВСУ продвигается, но, по его мнению, Украина "испытывает цейтнот" (в партии в шахматах, шашках или иных пошаговых играх - недостаток времени для обдумывания ходов. УНИАН).

Видео дня

"То, что мы видим сейчас, это то, что Украина медленно продвигается вперед, они (ВСУ - УНИАН), вероятно, все еще ищут слабые места в обороне России, они до сих пор не задействовали крупные силы, которые готовили для контрнаступления. Итак, мы увидим, что за лето будет сделано больше", - сказал Павел.

Павел еще раз повторил, что окно возможностей для наступательной операции Украины может закрыться к концу этого года. "Не только из-за зимних условий, но и из-за предстоящих выборов в Украине, России, США", - сказал он.

Также Запад наверняка будет меньше высказывать готовность поддерживать Украину большим количеством оружия, считает Павел.

По его словам, таким образом, все эти условия, вероятно, приведут к выводу, что все, что будет достигнуто к концу этого года, станет базой для переговоров". "Очевидно, я хотел бы пожелать нашим украинским друзьям наилучшего решения, а именно полного восстановления их территории, оккупированной еще в 2014 году. Но реальность, скорее всего, будет выглядеть иначе", - предполагает президент Чехии.

Помимо снаряжения, боеприпасов и денег Украина, считает Павел, нуждается и в поощрении: "Потому что это будет поддерживать высокий боевой дух украинских сил. Им нужно видеть свет в конце туннеля, им нужно видеть и чувствовать мотивацию".

"Они также должны чувствовать, что однажды их примут в нашей семье (НАТО - УНИАН), и мы можем дать им такую уверенность, просто сказав: "Как только война закончится, мы начнем процесс воссоединения". Это то, что они хотели бы услышать. И это то, что я хотел бы, чтобы они услышали", - подчеркнул Павел.

На вопрос, отражает ли это мнение консенсус союзников, чешкий президент ответил: "Я видел некоторые оговорки из нескольких стран, даже до недавнего времени. Посмотрим, что появится в эти два дня".

Контрнаступление ВСУ - главное

Наступательная операция ВСУ продолжается уже второй месяц. В первые недели украинские силы освободили сразу 8 населенных пунктов на стыке Донецкой и Запорожской областей, что стоило самим защитникам потерь в технике и солдатах.

Западные эксперты, опираясь на опыт ВСУ в Харьковской операции и деоккупации Херсона, не удовлетворены темпами нынешнего контрнаступления, а некоторые ждут главного удара ВСУ уже осенью.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, в свою очередь, призвал не делать из войны в Украине "шоу", а лучше помочь оружием. В частности, он прямо сказал, что для прикрытия сухопутных войск ВСУ нуждаются в немедленных поставках F-16, с чем Запад, как и в случае с дальнобойным оружием, медлит.

Отдельно отмечалось, что продвижению украинских войск мешает как хорошо укрепленная сеть оборонных рубежей россиян, так и недостаток в самом оружии.

Вас также могут заинтересовать новости: