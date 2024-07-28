Особенно сильно изменилось отношение неопределившихся избирателей.

Вице-президент США Камала Харрис заметно нарастила свой общий рейтинг доверия среди американцев за те несколько дней, что прошли после объявления Джо Байдена о самоустранении из предвыборной борьбы. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного по заказу ABC News.

Так, еще неделю назад рейтинг доверия к Харрис составлял лишь 35%, тогда как 46% американцев выражали ей недоверие. Новый опрос показал драматическое изменение уровня одобрения: 43% американцев доверяют ей, 42% - не доверяют.

При этом 44% "независимых избирателей" (которые не являются постоянными сторонниками демократической или республиканской партии) положительно относятся к Харрис, по сравнению с лишь 28% неделю назад. Сейчас ее рейтинг недоверия среди независимых избирателей составляет 40%, что является незначительным падением по сравнению с 47% на прошлой неделе

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Рейтинг доверия к Трампу наоборот немного снизился с 40% неделю назад до 36% в последнем опросе. При этом рейтинг приверженности к Трампу среди независимых избирателей за последнюю неделю упал с 35% до 27%.

Как отмечает ABC News, явка избирателей будет иметь решающее значение в осенних соревнованиях за президентство. И важно, что доля демократов, которые заявили, что они абсолютно точно пойдут голосовать, после смены кандидата выросла с 70% до 76%. Среди сторонников республиканцев точно пойдут на выборы 78% избирателей.

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Как писал УНИАН, круг кандидатов на пост вице-президента США, который будет баллотироваться в паре с Камалой Харрис, сузился до трех человек. Ожидается, что окончательный выбор будет сделан не позднее 7 августа.

Также мы рассказывали, что некоторые республиканцы в Палате представителей Конгресса США критикуют избрание бывшим президентом Дональдом Трампом сенатора Джея Ди Вэнса на должность вице-президента. Они убеждены, что этот выбор не поможет, а может навредить шансам на победу в ноябре.

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