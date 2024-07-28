Ожидается, что вероятная кандидат на пост главы Белого дома сделает выбор до 7 августа.

Круг кандидатов, которых вероятная кандидат от Демократической партии Камала Харрис рассматривает на должность вице-президента США, сузился до трех человек. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с процессом.

Отмечается, что действующая вице-президент рассматривает широкий спектр кандидатов, но появился короткий список, который включает трех избранных официальных лиц, которые имеют общенациональную привлекательность: это сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джошуа Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолц.

"Ожидается, что Харрис сделает выбор до 7 августа, чтобы соответствовать плану партии фактически выдвинуть кандидатуру до этой даты. Выбор кандидата в вице-президенты укрепит Демократическую партию, чтобы противостоять кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу и его напарнику Джей Ди Вэнсу на выборах в ноябре. Помощник Харрис может служить приумножителем силы, который может проводить кампанию и собирать деньги от ее имени, в идеале подчеркивая ее сильные стороны и покрывая любые уязвимые места", - говорится в материале. Видео дня

Издание отмечает, что большинство в списке Харрис - белые политики-мужчины с центристскими наклонностями, которые могли бы помочь ей привлечь внимание избирателей в "колеблющихся штатах", а также лидеров бизнеса и доноров.

"У них есть послужной список нападок на Трампа и его агрессивный стиль политики. ... Она оценивает потенциальных избранников на основе общих политических ценностей, в частности экономики и демократии, а также их способности действовать как руководящий партнер и возглавить страну, если это необходимо", - отметили собеседники издания.

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Экс-президент США Барак Обама и бывшая первая леди Мишель Обама поддержали кандидатуру Камалы Харрис на псоаду кандидата на пост нового главы Белого дома от Демократической партии. На видео Мишель Обама заявила, что она гордится Харрис и что эти выборы будут "историческими", прежде чем бывший президент сообщил, что поддерживает ее.

Также УНИАН сообщал, что команда экс-президента США Дональда Трампа отказалась от дебатов с Харрис. По данным Bloomberg, у республиканцев считают неуместным "планировать события с Харрис, потому что демократы вполне могут изменить свое мнение".

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