Предвыборное видео вице-президента США сосредоточено на призыве к "свободе".

Вице-президент США Камала Харрис официально заявила, что примет участие в президентских выборах в США. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X сегодня, 25 июля и опубликовала первое предвыборное видео.

"Меня зовут Камала Харрис, я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", - заявила она в своей заметке.

Можно увидеть, что предвыборное видео вице-президента США сосредоточено на призыве к "свободе". Также в нем четко критикуются юридические проблемы экс-президента страны Дональда Трампа. В видео она использовала его фото.

"На этих выборах перед каждым встает вопрос: в какой стране мы хотим жить? Есть некоторые люди, которые считают, что мы должны быть страной хаоса. Страха. Ненависти", - отмечается в видео во время того, как изображается Трамп и его возможный вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Но мы. Мы выбираем нечто другое; мы выбираем свободу", - заверили в видео.

Выборы в США - последние новости

Ранее опрос Reuters/Ipsos показал, что Камала Харрис опережает Трампа в президентской гонке. Харрис опередила Трампа с результатом 44% против 42% в общенациональном опросе, с разницей в пределах 3-процентной погрешности.

Также Камала Харрис рассказала о своих планах относительно возможного президентства.

"Я бралась за преступников всех видов: хищников, которые издевались над женщинами, мошенников, которые обворовывали потребителей, мошенников, которые нарушали правила ради собственной выгоды. Поэтому услышьте меня, когда я скажу: Я знаю тип Дональда Трампа. И в этой кампании, я обещаю вам: Я с гордостью поставлю свой послужной список против него в любой день недели", - подчеркнула она, вспоминая о своей роли как бывшего генерального прокурора Калифорнии и прокурора в суде.

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