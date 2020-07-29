Бывший политзаключенный заявил, что Лукашенко хотят превратить в "белорусского Кадырова"

По словам Сивчика, в Беларуси сейчас происходит избирательный процесс в условиях коронавируса и информационной войны со стороны РФ.

Бывший белорусский политзаключенный Вячеслав Сивчик рассказал, чего следует ожидать от предстоящих в стране президентских выборов.

Об этом он сказал в интервью НВ.

По его словам, то, что сейчас происходит в Беларуси, тесно связано с процессами в Украине и Европе.

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"Это, к примеру, и засилье фейков, и дезинформация, информационная война. Вот, к примеру, кто для большинства украинцев "северный сосед"? Многие сразу называют "северной соседкой" Россию. По факту же, это Беларусь. Но мы видим тут некие манипуляции", - пояснил он.

Сивчик также рассказал, что РФ ведет против Беларуси информационную войну.

"В Беларуси сейчас происходит избирательный фарс в условиях коронавируса и в условиях той информационной войны, которую ведет Россия против нашей страны. Если бы не аннексия Крыма в 2014 году и не начало войны на Донбассе, возможно, мы бы сейчас имели дело с совсем другими событиями",- отметил он.

Говоря о действующем президенте страны Александре Лукашенко, Сивчик напомнил, что не так давно его называли "последним диктатором Европы".

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"Как раз до 2014 года. Потом начался переговорный процесс в Минске - так называемые Минские соглашения, и это немного изменило ситуацию. Лукашенко стал блекнуть на фоне Путина. Думаю, сейчас речь идет не о снятии Лукашенко, а о том, чтобы превратить его в такого себе белорусского Кадырова", - считает он.

Как сообщал УНИАН, накануне Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом "на ногах".

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа 2020 года.

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