Парламент Эстонии призвал сформулировать на саммите в Вильнюсе конкретные и однозначные меры для быстрой интеграции Украины в НАТО.

Парламент Эстонии принял заявление в поддержку вступления Украины в НАТО и призвал запланировать конкретные шаги по присоединению страны к альянсу в ходе июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Согласно заявлению на сайте парламента Эстонии, "за" принятие заявления проголосовали 92 депутата из 101.

"Совместно с другими Балтийскими государствами Эстония всегда поддерживала вступление Украины в НАТО и считает необходимым запланировать конкретные шаги по присоединению страны к альянсу в ходе саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля", - отмечается в заявлении.

В заявлении также отмечается, что победа Украины над Российской Федерацией, ведущей агрессивную войну, и последующее вступление Украины в НАТО – это единственный путь к обеспечению основанного на правилах миропорядка, устойчивого мира и безопасности демократических европейских государств.

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Парламент Эстонии считает необходимым сформулировать на саммите в Вильнюсе конкретные и однозначные меры для быстрой интеграции Украины в НАТО и передать Украине приглашение на присоединение к альянсу.

Украина и НАТО

Украина подала заявление на вступление в НАТО еще в сентябре 2022 года.

Как заявлял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, все страны Альянса согласны со вступлением Украины, но сначала нужно закончить войну с Россией.

Кроме того, лидеры Польши, Чехии и Словакии заявляли, что Украина должна получить от Альянса четкий план по приобретению членства, а также НАТО должно рпедоставить нашей стране гарантии безопасности еще до вступления.

В то же время, по мнению экспертов, Украине будет проще вступить в НАТО, чем в ЕС, поскольку переход украинских военных сил на стандарты НАТО значительно приближает этот момент.

Саммит НАТО пройдет в столице Литвы Вильнюсе 11-12 июля. Президента Украины Владимира Зеленского также пригласили на этот саммит.

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