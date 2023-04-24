Соседи Украины призвали союзников принять судьбоносное решение.

Украина должна получить от НАТО четкую схему приобретения членства, а до его получения Альянс должен предоставить Киеву гарантии безопасности. Об этом говорится в совместной статье премьер-министров Польши, Чехии и Словакии, опубликованной журналом Foreign Affairs.

Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Эдуард Гегер считают, что уже сейчас пора планировать послевоенные гарантии безопасности Украины, без которых "не будет никаких инвестиций и устойчивого восстановления в Украине". По их мнению, на летнем саммите в Вильнюсе Североатлантический альянс должен определиться со своим будущим, в том числе с форматом отношений с Украиной и Россией.

"Сейчас настало время для Альянса очертить четкий и надежный путь к членству Украины, если и когда Киев пожелает и когда позволят условия. А к тому времени мы должны быть готовы предоставить гарантии безопасности, помимо политических заверений, что не позволит оставить Украину в "серой зоне", – говорится в статье.

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Главы правительств Польши, Чехии и Словакии отмечают, что существование "серых зон" позволяет авторитарным режимам создавать нестабильность и напряженность в международной политике.

Перспективы членства Украины в НАТО

По словам президента Зеленского, надежная безопасность в Европе может основываться прежде всего на отношениях между Украиной и НАТО. Он уверен, что Альянс должен принять амбициозные решения относительно будущего вступления Украины в НАТО.

В ходе своего визита в Киев на прошлой неделе генсек НАТО Столтенберг заверил, что все страны Альянса согласны с необходимостью принять Украину в блок. Однако сперва придется закончить войну с Россией.

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