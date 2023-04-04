Он состоится в столице Литвы.

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит НАТО в июле.

Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после заседания Комиссии "НАТО-Украина" в Брюсселе, пишет CNN. Как известно, следующий саммит пройдет 11 июля в Вильнюсе.

"Сильная независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантического региона, и мы с нетерпением ждем встречи с президентом Зеленским на нашем саммите в Вильнюсе в июле", - сказал Столтенберг.

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Путь Украины в НАТО: что известно

Напомним, что в июне 2020 года Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.

В августе 2021 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла, что Украина не может стать членом НАТО, пока не вернет все оккупированные Россией территории.

30 сентября 2022 года, в разгар полномасштабной войны, президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Генеральный секретарь Альянса тогда заявил, что сейчас они сосредоточены на поддержке украинской обороны.

Высокопоставленный чиновник НАТО рассказал журналистам, что на саммите в Вильнюсе хотят найти формулу в вопросе Украины, которая сможет "удовлетворить всех".

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