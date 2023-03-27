В понедельник, 27 марта 2023 года, парламент Венгрии окончательно одобрил вступление Финляндии в НАТО. Этому предшествовали несколько месяцев затягивания принятия решения.
Как сообщает "Европейская правда", за ратификацию Протокола о членстве Финляндии в НАТО проголосовали 182 парламентария из 199 депутатов. Голоса против отдали шестеро членов венгерского парламента.
Теперь от полноценного членства в Североатлантическом альянсе Финляндию отделяет лишь решение парламента Турции. Его должны принять в ближайшее время.
Вступление Финляндии в НАТО
В мае 2022 года Финляндия и Швеция заявили о намерении вступить в НАТО. Тогда против быстрой ратификации протоколов выступала Турция, ссылаясь на недостаточную борьбу этих стран с терроризмом.
Страны планировали вступить в Альянс одновременно, однако теперь рассматривается и другой вариант. Министр обороны Финляндии Микко Савола заявил, что если Турция будет затягивать вступление Швеции в НАТО, то его страна присоединится к блоку одна.