Теперь от членства в НАТО страну отделяет решение парламента Турции.

В понедельник, 27 марта 2023 года, парламент Венгрии окончательно одобрил вступление Финляндии в НАТО. Этому предшествовали несколько месяцев затягивания принятия решения.

Как сообщает "Европейская правда", за ратификацию Протокола о членстве Финляндии в НАТО проголосовали 182 парламентария из 199 депутатов. Голоса против отдали шестеро членов венгерского парламента.

Теперь от полноценного членства в Североатлантическом альянсе Финляндию отделяет лишь решение парламента Турции. Его должны принять в ближайшее время.

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Вступление Финляндии в НАТО

В мае 2022 года Финляндия и Швеция заявили о намерении вступить в НАТО. Тогда против быстрой ратификации протоколов выступала Турция, ссылаясь на недостаточную борьбу этих стран с терроризмом.

Страны планировали вступить в Альянс одновременно, однако теперь рассматривается и другой вариант. Министр обороны Финляндии Микко Савола заявил, что если Турция будет затягивать вступление Швеции в НАТО, то его страна присоединится к блоку одна.

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