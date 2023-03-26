Глава МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешту надоела критика от этих стран относительно внутренних дел Венгрии.

Парламент Венгрии до сих пор не ратифицировал заявки на вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Глава МИД Петер Сийярто в интервью Associated Press пояснил, что его страна хочет большего уважения от политиков этих государств-каднидатов.

Законодатели от правящей венгерской партии планируют голосовать по заявке Финляндии на вступление в НАТО в понедельник.

Но в последние месяцы "возникло серьезное беспокойство" по поводу Финляндии и Швеции, "главным образом из-за очень неуважительного поведения политических элит обеих стран по отношению к Венгрии", - сказал Сийярто.

Венгерский дипломат отметил, что Будапешту надоела критика от этих стран относительно внутренних дел Венгрии, в частности в вопросах демократии и культуры.

"Вы знаете, когда финские и шведские политики ставят под сомнение демократический характер нашей политической системы, это действительно неприемлемо. Мы ожидаем уважения. Так же, как мы проявляем уважение ко всем странам", - сказал Сийярто.

Сроки голосования по заявке Швеции на вступление в НАТО предсказать труднее, добавил глава МИД Венгрии.

Отношения Венгрии со странами ЕС

AP напоминает, что Евросоюз, в состав которого входит 21 страна НАТО, заморозил 7,5 млрд евро из фондов Евросоюза для Венгрии и обвинил премьер-министра Виктора Орбана в подавлении свободы СМИ и прав ЛГБТК. Правительство Орбана также обвиняют в толерантном отношении к укоренившейся культуре коррупции и кооптации (введение в состав выборного органа новых членов или кандидатов собственным решением данного органа без проведения дополнительных выборов, - УНИАН) государственных институтов для обслуживания правящей партии "Фидес".

В резолюции Европейского парламента в прошлом году отмечается, что Венгрия стала "гибридным режимом избирательной автократии" под националистическим правительством Орбана, и что его подрыв демократических ценностей ЕС вывел Венгрию из сообщества демократических государств.

Эта критика вызвала возражения внутри Венгрии и затруднила правительству поддержку заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, сказал Сийярто. Скептики убеждены, что Венгрия просто пыталась получить выгодные уступки.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Финляндия и Швеция решили изменить свой многолетний нейтральный статус и одновременно подали заявку на вступление в НАТО после начала полномасштабного вторжения РФ на Украину.

Несмотря на то, что Швеции и Финляндии пророчили быстрое вступление в Альянс, они столкнулись с сопротивлением Турции и Венгрии. Другие страны-члены НАТО уже завершили процесс ратификации заявок.

Турция ранее выступила против присоединение этих стран к Альянсу из-за того, что они якобы предоставляют убежище обвиняемым в сепаратистской деятельности курдам и туркам. В частности, Эрдоган потребовал экстрадиции более 100 представителей Рабочей партии Курдистана. 17 марта он заявил о начале процесса утверждения заявки Финляндии. 26 марта в Анкаре заявили, что Турция "оставила открытыми двери" в НАТО для Швеции, но Стокгольм должен показать свою решимость.

Венгрия начала изучать заявки обеих стран в начале этого месяца, хотя изначально обещала ратифицировать заявки до конца прошлого года. Но парламент страны затягивает процесс рассмотрения.

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