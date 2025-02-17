Украина не признает любые договоренности между США и РФ об Украине за спиной Украины, утверждает президент.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что представители Украины в Саудовской Аравии не будут участвовать во встрече делегаций США и Российской Федерации. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами в режиме видеовключения из Абу-Даби.

В частности, у главы государства спросили, будет ли Украина участвовать во встрече представителей США и России в Саудовской Аравии.

"Украина не будет принимать. Украина об этом ничего не знала. Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата, и мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. Мы не будем такие договоренности признавать", - подчеркнул Зеленский.

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Президент Украины предположил, что наверняка в отношениях США и РФ "есть двусторонний трек". Он добавил, что Соединенные Штаты имеют на это право, если имеют двусторонние вопросы.

"И если честно, они и до этого об этом говорили. Только теперь стали об этом публично говорить", - сообщил Зеленский.

При этом, как пояснил глава государства, чтобы снять все инсинуации, украинская делегация осуществляет официальный визит в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Об этих визитах договорено было заранее. Готовились соответствующие документы и тому подобное.

"Статус "официальный визит" не получается за сутки, за двое, за три. Это просто невозможно", - сказал Зеленский.

Таким образом, как сказал Зеленский, его визит не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей Соединенных Штатов и России. Президент добавил:

"Безусловно, я спрошу в Саудовской Аравии, у его достопочтенности Мухаммада (Наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана аль Сауда - УНИАН), что он об этом знает. Просто интересно".

При этом, у Зеленского спросили о заявлении президента США Дональда Трампа, что если бы Саудовская Аравия снизила цены на нефть, то война России против Украины прекратилась бы.

"Я не знаю, кому это может удаться - снизить цены. Я считаю, что самый большой ресурс есть к этому именно у президента Трампа, что он самый сильный в этом направлении, в энергетике, и имеет в руках это. И я думаю, если он поставил цель - он сможет. Я хотел бы, чтобы он смог бы снизить цены. Я, безусловно, с ним согласен, что это очень повлияет на окончание войны. Очень сильно. И может, как он говорит, война закончится быстрее. Я также считаю, что это ускорит завершение войны, и поставит Путина в слабую ситуацию", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что будет поднимать этот вопрос о снижении цен во время визита в Саудовскую Аравию.

Он считает, что в энергетическом направлении наибольшее влияние в США.

"Но у нас есть другие вещи, о которых мы можем говорить и предлагать", - сказал Зеленский.

Встреча США и РФ в Саудовской Аравии

Ранее западные СМИ сообщали, что Саудовская Аравия намерена стать посредником в переговорах США и России по завершению войны и установлению мира в Украине.

По данным СМИ, в Саудовской Аравии в ближайшие дни обсудят возможный будущий саммит с участием президентов США, РФ и Украины - Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Высокопоставленные чиновники администрации США направляются в Саудовскую Аравию, где должны начать мирные переговоры с представителями Украины и РФ.

23 января президент США Дональд Трамп заявил, что низкие мировые цены на нефть будут способствовать окончанию войны в Украине, поэтому страны ОПЕК и в частности Саудовская Аравия, один из крупнейших мировых экспортеров черного золота, должна снизить цены.

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