Ранее сообщалось, что Украина не будет иметь переговорщиков в Саудовской Аравии.

В Саудовской Аравии в ближайшие дни обсудят возможный будущий саммит с участием президентов США, РФ и Украины - Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет Reuters со ссылкой на представителя США Майкла Маккола.

Отмечается, что американские и российские официальные лица встретятся в Саудовской Аравии, чтобы "начать переговоры, направленные на прекращение почти трехлетней войны".

По словам Маккола, в Саудовскую Аравию отправятся госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Вальц и спецпредставитель Белого дома на Ближнем Востоке Стив Виткофф, а целью переговоров будет именно организация встречи между тремя президентами.

Видео дня

"Источник, осведомленный о планах, подтвердил запланированные переговоры в Саудовской Аравии между официальными лицами США и России. Госдепартамент США не сразу ответил на запрос о комментарии", - добавили в Reuters.

Переговоры в Саудовской Аравии - что сообщалось

Напомним, ранее УНИАН писал, что возможные переговоры в Саудовской Аравии касательно завершения войны прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский:

"Я не знаю. Мы об этом не говорили. Что-то печатают медиа. Я увидел, что кто-то говорит, что будет в Саудовской Аравии встреча. Я не знаю, что это...".

При этом он добавил, что Украина не собирается принимать участие в переговорах по устаревшему формату, когда важные решения принимаются без ее участия.

Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет иметь переговорщиков в Саудовской Аравии, где состоятся переговоры с участием США и России:

"На сегодня на переговорном столе ничего нет, что можно было бы обсуждать. Россия не готова к переговорам".

Вас также могут заинтересовать новости: