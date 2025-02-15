По данным издания, в переговорах примут участие также представители Украины и РФ.

Высокопоставленные чиновники администрации США направляются в Саудовскую Аравию, где должны начать мирные переговоры с представителями Украины и РФ. Об этом сообщает Politico со ссылкой на законодателя-республиканца и двух американских чиновников.

Отмечается, что от США участие в переговорах будут принимать советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф. В то же время присутствие спецпредставителя Кита Келлога не запланировано.

Также сообщается, что не предполагается участие в переговорах представителей других европейских государств.

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Издание отмечает, что встреча может стать "важным моментом в стремлении Трампа к мирному процессу", а также "первой большой встречей представителей России и Украины с начала войны в 2022 году".

Среди тех, кто подтвердил Politico планы Волца, Уиткоффа и Рубио провести переговоры в Саудовской Аравии, - депутат-республиканец из Техаса Майк Маккол. Еще двое чиновников США подтвердили планы, но других подробностей встречи не уточнили. В том числе и по поводу того, кто примет участие в переговорах от Украины и РФ.

Мирные переговоры в Саудовской Аравии: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, высокопоставленные чиновники США и России должны были встретиться на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы обсудить возможную встречу Трампа и Путина. Сама же встреча двух президентов, отмечалось, может состояться в конце февраля.

В то же время по словам президента Украины Владимира Зеленского, он пока ничего не знает о такой встрече. "Я не знаю. Мы об этом не говорили. Что-то печатают медиа. Я увидел, что кто-то говорит, что будет в Саудовской Аравии встреча. Я не знаю, что это", - сказал президент.

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