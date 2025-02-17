Страна уже подготовила площадку для будущих переговоров и сформировала группу, которая станет посредником.

Саудовская Аравия намерена стать посредником в переговорах США и России по завершению войны и установлению мира в Украине. Об этом сообщает CNN.

18 февраля Саудовская Аравия предоставит площадку для старта переговорного процесса по завершению войны в Украине. Он начнется двусторонними переговорами между США и Россией. Впрочем, это не главная миссия страны.

Неназванный саудовский чиновник сообщил, что они будут делать больше, чем просто принимать гостей, и возьмут на себя посредническую роль. Команду Саудовской Аравии возглавит советник по национальной безопасности страны.

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Украину не пригласили на переговоры в Саудовскую Аравию. Зато спецпредставитель администрации Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлогг прибудет в Киев на этой неделе, а сам Трамп заявил, что Украина будет частью переговоров.

В состав делегации США на встречу прибудут государственный секретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Переговоры в Саудовской Аравии

13 февраля Трамп анонсировал встречу представителей США, РФ и Украины в Саудовской Аравии на следующей неделе, однако не с его участием или участием Путина, а с "топовыми чиновниками". При этом он подчеркивал, что Украина тоже будет участвовать во встрече.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что посетит Саудовскую Аравию, но, отметил, встреч с россиянами в этой стране у него не будет. Мол, у него будет официальный визит, который уже был запланирован.

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