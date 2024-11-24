В Москве никто не торопится заключать сделку, пишет журналист.

Правитель России Владимир Путин может начать переговоры по Украине в начале следующего года. В окружении переизбранного президентом США Дональда Трампа есть люди, которые способны согласиться на условия Москвы, особенно если Россия разорвет военные отношения с Китаем. Об этом пишет старший научный сотрудник Института SNF Agora при Университете Джонса Хопкинса, публицист и журналист Питер Померанцев в статье для The Guardian.

"В Москве никто не торопится заключать сделку. Путин чувствует, что побеждает на поле боя… Советское оружие России закончится к концу 2025 года; поэтому Путин может начать переговоры в начале следующего года, но продолжать сражаться до самого конца, увеличивая атаки на мирных жителей, когда переговоры будут идти не так, как ему хочется", - отметил автор.

При этом он напомнил, что Россия всегда требовала "демилитаризованной Украины под фактическим политическим контролем Кремля", и в окружении Трампа готовы с этим согласиться, в частности, при условии, что Путин разорвет военные отношения с Китаем.

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"Но откажется ли Путин от своего стратегического партнерства с Си ради непредсказуемой Америки? Даже пожертвование контактами с Тегераном может оказаться плохой сделкой для Путина. Однако он может увидеть в Трампе и его окружении версию своей собственной клептократии", - добавил Померанцев.

Как отметил Джек Уотлинг из Королевского института оборонных исследований, суверенитет Украины зависит от того, будет ли она вооружена "до зубов", по крайней мере, в течение следующих двух лет.

И в этом контексте европейские страны могут предложить больше, чем Трамп думает, пишет журналист.

"Если ЕС и Великобритания конфискуют $300 млрд российских государственных активов, хранящихся в Euroclear, деньги, которые Путин давно списал, мы сможем привлечь серьезное финансирование. Трампу не нужно тратить больше денег на Украину - мы можем купить оружие. Америка даже может получить прибыль, обеспечивая мир в Европе. Трамп сможет показать, как он заставил этих "паразитических" европейцев раскошелиться, доказать неправоту своих недоброжелателей, перезагрузив самые традиционные союзы Америки, поставив при этом "Америку на первое место", - акцентировал Померанцев

Путин готовится к переговорам - NYT

Напомним, The New York Times писал, что Кремль уже готовится к предстоящим мирным переговорам. При этом отмечалось, что стратегия Москвы - поднимать ставки, чтобы потом торговать ими за переговорным столом.

Указывалось, что ракетные удары, которыми Россия и Украина обменялись на этой неделе, преследовали, скорее, политические цели и не способны повлиять на общую ситуацию в войне из-за относительно малого количества ракет у обеих сторон.

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