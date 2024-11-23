То, что Путин делает сейчас, направлено не столько на усиление армии РФ на фронте, сколько на усиление переговорной позиции Кремля в будущем.

Ракетный удар по Днепру, который Россия нанесла на этой неделе, является частью стратегии Кремля по подготовке к предстоящим мирным переговорам. Ее суть - поднимать ставки, чтобы потом торговать ими за переговорным столом, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что ракетные удары, которыми Россия и Украина обменялись на этой неделе, преследовали скорее политические цели и не способны повлиять на общую ситуацию в войне из-за относительно малого количества ракет у обеих сторон. Однако в целом Украина все еще находится в существенно худшем положении на поле боя, где ее немногочисленные силы медленно отступают под интенсивными российскими атаками.

"Украина быстро приближается к тому моменту, когда, если она не решит проблему живой силы, ей будет трудно защищать всю длину фронта", - говорится в аналитическом отчете Королевского института объединенных сил (Великобритания).

Видео дня

Как отмечает NYT, в Украине опасаются, что Россия будет стремиться к эскалации в ожидании переговоров, следуя своей стратегии: выложить на стол как можно большее количество угроз, чтобы потом вести переговоры об их устранении.

"Действия Путина направлены не на сегодня или завтра, они направлены на 20 января (дата инаугурации Трампа - УНИАН). Он хочет повлиять на Трампа и выторговать больше", - заявил в эфире украинского телевидения военный аналитик Центра российских исследований Валентин Бадрак.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, по мнению Владимира Зеленского, начинать мирные переговоры с Россией сейчас нет смысла, поскольку "сильные страны" еще не сформировали общую позицию относительно справедливого мира. По его словам, без такой позиции переговоры превратятся в простое затягивание времени.

Также мы рассказывали, что Путин приказал своим военным вытеснить ВСУ из Курской области до инаугурации Дональда Трампа. По словам Зеленского, Путин лично подбадривает российских солдат на Курском направлении словами о том, что от этого участка фронта зависит исход всей войны.

Вас также могут заинтересовать новости: