Ранее в России заявили, что могут нацелиться на Великобританию в ответ на использование Украиной ракет Storm Shadow британского производства.

Россия готова начать волну кибератак на инфраструктуру и предприятия Великобритании, которая может отключить электросети и нанести сокрушительный удар по экономике, "оставив без света миллионы". Как пишет The Telegraph, такое заявление планирует сделать на конференции НАТО в понедельник министр Пэт Макфадден, курирующий политику в области национальной безопасности и государственных угроз Британии.

По его словам, Россия "исключительно агрессивна и безрассудна в киберпространстве" и хочет получить "стратегическое преимущество и унизить государства, которые поддерживают Украину.

"В Великобритании Россия нацелилась на наши СМИ, наши телекоммуникации, наши политические и демократические институты и нашу энергетическую инфраструктуру", — цитирует издание будущую речь чиновника.

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Отмечается, что предупреждение прозвучит всего через несколько дней после того, как Путин заявил, что его армия может нацелиться на Великобританию в ответ на использование Украиной ракет Storm Shadow британского производства.

В то же время, власти Британии считают, что, хотя они не могут помешать России начать кибератаки, они уверены, что предпринимают необходимые шаги для предотвращения сбоев в поставках электроэнергии. Предупреждение Макфаддена призвано гарантировать, что критически важная национальная инфраструктура и предприятия Великобритании не недооценивают угрозу и имеют надлежащие меры защиты.

Как пишет The Telegraph, также Макфадден подчеркнет опасность, которую представляют "неофициальные хакеры-активисты", совершающие "все более частые и в некоторых случаях все более изощренные" атаки по всему миру.

"Существуют банды киберпреступников и наемников, не находящиеся под прямым контролем Кремля, но которым разрешено действовать безнаказанно, пока они не работают против интересов Путина", - цитирует издание его предстоящую речь.

Удар Storm Shadow по России

Напомним 20 ноября, стало известно, что Украина впервые использовала ракеты Storm Shadow для удара по территории России. Позже появилась информация, что ракеты Storm Shadow ударили по штабу с генералами РФ и КНДР. По словам экспертов, Украина запустила сразу около десятка этих ракет.

В то же время, The Times считает, что российский диктатор Владимир Путин отомстит за удары Storm Shadow. По словам журналистов, вероятно, власти РФ прибегнут к гибридной агрессии, в частности подрывной деятельности и диверсиям.

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