Он включает в себя дополнительное оборудование, беспилотники и ракеты.

Соединенные Штаты готовят пакет нового дополнительного вооружения и оборудования на сумму 988 миллионов долларов для Украины для ее продолжающейся борьбы с вторжением России.

Он включает в себя дополнительное оборудование, беспилотники и ракеты. Это стало известно благодаря документу, с которым ознакомился Reuters.

Отмечается, что это почти вдвое сокращает доступные 2,21 миллиарда долларов, оставшиеся в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности на Украине (USAI), поскольку администрация Байдена работает над тем, чтобы взять на себя обязательство закупать оружие у промышленности, а не изымать его из оружейных запасов США.

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Позже в Пентагоне подтвердили, что этот пакет также включает поддержку программ технического обслуживания и ремонта, чтобы помочь Украине восстановить свои силы и нарастить и поддерживать боевую мощь. Возможности в этом объявлении включают:

Боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).

Беспилотные летательные аппараты (UAS).

Оборудование, компоненты и запасные части для технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.

"Это двадцать второй пакет USAI администрации Байдена. Соединенные Штаты продолжат работать вместе с примерно 50 союзниками и партнерами через Контактную группу по обороне Украины и ее связанные коалиции по возможностям, чтобы оказать поддержку, необходимую Украине для победы в войне", - отметили в Пентагоне.

Военная помощь Украине от США - подробности

Администрация нынешнего президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы до завершения его каденции использовать все остаточные средства, выделенные на поддержку Украины по назначению. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она заверила, что действующее правительство сделает все возможное, чтобы успеть использовать все остаточные средства из пакета помощи, который был принят Конгрессом в апреле этого года.

Согласно недавнему опросу, большинство американцев выступают за дальнейшую поддержку Украины и поддерживают разрешение Киеву использовать американское оружие для ударов внутри РФ.

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