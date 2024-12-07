Зеленский прибыл в столицу Франции сегодня вечером.

В Елисейском дворце началась встреча украинского президентаВладимира Зеленского с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский прибыл в Елисейский дворец вечером. По данным канала BFMTV, это произошло в 17.30. "Владимир Зеленский прибыл во двор Елисейского дворца в 17.30. Украинский президент присоединился к Эмманюэлю Макрону и Дональду Трампу для участия в трех

Напомним, сегодня в Елисейском дворце анонсировали трехстороннюю встречу Макрона, Зеленского и Трампа.

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