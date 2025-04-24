Похоже, что "мироотверженная" инициатива Трампа подходит к своей кульминации. Пусть и по разным причинам, но Трамп и Путин очень хотят себе одновременно "победу" над Украиной именно в период с 20 апреля (Пасха) до 9 мая.

Почему "над" Украиной, ведь США - это вроде бы наш союзник, пусть и неформальный? Потому что все выглядит так, что Уиткофф и Путин уже достигли какого-то соглашения, и теперь США "отрабатывают" свою часть этого соглашения через давление на Украину по всем российским прихотям. Сам Трамп это подтвердил словами "думаю, что мы имеем соглашение с Россией", и заявлением, что осталось только "достичь соглашения с Зеленским", который, почему-то (действительно, почему же?) против односторонних уступок Кремлю.

Как еще трактовать требования признать Крым юридически частью РФ, "заморозку" фронта с захватом части украинских территорий и "частичное" снятие санкций в обмен на то, что Путин отказывается от тех территорий Украины в Запорожье, Херсонской области и Донбассе, которые и так не контролирует.

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Путин просто "торгует воздухом", а Уиткофф и Трамп - торгуют украинскими территориями и европейской безопасностью. Потому что Путину достаточно прецедента с Крымом, чтобы пойти дальше. Что это, как не односторонние уступки Кремлю? На это намекает и такой вопиюще неравноценный "обмен", как официальное признание изменения границ в Европе (да, это о Крыме) в ответ на 30-часовое перемирие, которого сами же россияне не придерживались.

Так, на Пасху состоялся "тест" того мирного процесса, который нам предлагает Трамп.

Было уменьшение активности боевых действий, но перемирия как такового с российской стороны не было. С украинской тоже, потому что ВСУ, конечно же, отвечали на российские провокации.

Собственно, вся эта инициатива с "односторонним перемирием" выглядела как провокация. Потому что перемирие как формат в принципе не может объявляться единолично. Ведь в войне всегда есть две стороны. Поэтому настоящие мирные соглашения долго и базисно обсуждают, фиксируя условия, локации и тех, кто будет наблюдать за этим процессом.

Мы же увидели формат: "Я объявляю перемирие, а если вторая сторона, которую мы не предупредили, продолжит воевать, то мы уже готовимся бить в ответ". То есть, для ВС РФ суть всей инициативы была не в, собственно, мире, а в "ответе", который готовился заранее. Если бы мы отказались от провокации - Трамп нами был бы не доволен. Если бы пошли на перемирие - РФ накопила бы силы для более мощного удара.

Уже достаточно информации о том, как российская сторона использовала "перемирие" для подготовки дальнейшего наступления. В том числе и то, что, по данным Deep State, ВС РФ продвинулись на 11 квадратных километров (больше, чем в среднем за последние месяцы), о многом говорит. Хотя ВСУ на этот раз были готовы и не все россиянам удалось так, как им хотелось бы.

Политически же инициатива внезапного перемирия была использована Кремлем против Украины в борьбе за благосклонность Трампа. Потому что Вашингтон требовал безусловного прекращения огня до Пасхи, а Путин его отверг. После чего получил... намеки на критику со стороны Трампа. Тем не менее, сложная ситуация в финансах РФ заставляет Кремль очень осторожно относиться даже к намекам американской администрации на новые ограничения.

О тяжелом финансовом состоянии РФ - это не украинская пропаганда, а заявления российского министра финансов Силуанова.

Он прямо сообщил, что доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ упала до 25%, в то время как до полномасштабного вторжения она достигала 50% доходов бюджета. И это на фоне значительного увеличения расходов на войну.

То есть, Кремлю тоже нужна "передышка", но исключительно на условиях, которые они смогут "продать" внутри страны и извне как "победу". И именно такие условия "победы на минималках" Путин, вероятно, передал Уиткоффу. Самому же Трампу безразлично, какими будут эти условия (он буквально сам это заявил) - пусть и за счет Украины. Но главное - "остановить войну" и отчитаться, что предвыборное обещание выполнено за 100 дней.

При этом Трамп и Путин не предлагают, на самом деле, ничего нового. Они просто повторяют ту партию, которую когда-то Путин "разыграл" с Обамой и Меркель в 2014-2015 годах. А вы думали Крым появился сейчас неожиданно? Нет, это "эхо" тех планов, которые вынашивал Кремль в 2014-2015 годах. Это "эхо" "Первого Минска", который, напомним, писался тоже, как перемирие и временная "заморозка". И который сейчас Кремль вновь продвигает через Уиткоффа.

Кстати, тема формального признания Крыма российским - это не "пшик", как некоторые пишут, апеллируя к тому, что "полуостров и так под русскими". Совсем нет. Еще с тех пор против РФ действуют западные санкции, которые являются фундаментом всего антироссийского санкционного режима, и которые являются самыми болезненными. Ведь наложены они Европой, с которой РФ имеет традиционно тесные экономические связи. Если Крым официально признают российским, то и санкции за него перестанут действовать. А сейчас экономика РФ отчаянно в этом нуждается.

Под занавесом "Минска" Кремль постоянно пытался продвигать границы своего ползучего захвата территорий, и перед каждой новой итерацией этого соглашения "продавал" очередное "перемирие" в обмен на что-то от "западных партнеров".

После подписания 5 сентября 2014 года россияне (сначала "под чужим флагом" - "Л/ДНР", а потом уже не скрываясь) более 3,5 тысяч (!) раз нарушали ими же инициированное "перемирие", "откусывая" понемногу украинские территории, которые пытались зафиксировать "Вторым Минском".

Кульминацией стала атака на украинский выступ в Дебальцево, окружение и отход украинских войск с потерями.

После чего Кремль 12 февраля 2015 года предложил новое "перемирие", но уже на другой линии разграничения, чем та, которую зафиксировали 5 сентября 2014 года. Примерно таким образом действует Кремль и сейчас - "фиксирует" нынешние захваты, чтобы потом продвинуться дальше.

Причем, когда "перемирие" 12 февраля 2015 года было достигнуто под давлением Запада на Украину (так же как сейчас, но не так публично и цинично), боевые действия продолжались еще некоторое время - украинцы вышли из Дебальцево только 18 февраля, под шквальным "перемирным" огнем россиян. После чего Кремль постоянно требовал "реализации Минских соглашений", предлагая совсем другие карты, "нарисованные", конечно, в их пользу.

По результатам той "заморозки" фронта условием был отвод на 15 километров тяжелой артиллерии, надзор за этим со стороны наблюдателей ОБСЕ и другие инициативы, которые, как мы уже знаем, не очень-то и сработали. Но они не сработали для нас. А РФ этот формат признал вполне рабочим, хотя и недостаточно эффективным, потому что там ожидали, что Украина "сама развалится". А когда не развалилась, то произошло нападение 2022 года. Которое тоже не удалось так, как мечтали в Кремле.

Кстати, в 2014-15 годах тоже была "сделка" в пользу Кремля в обмен на такую "остановку войны" - договор Германии и Меркель, которая тогда была главным посредником, по строительству "Северного потока-2" и закупкам российского газа со скидками. Плюс РФ понесла значительные экономические потери из-за санкций после аннексии Крыма, на которые там не рассчитывали (потому что после атаки на Грузию же ничего не было?). Однако санкций за Донбасс против РФ тогда не было, что можно считать тоже частью неформального "соглашения" по "заморозке" фронта.

Да, публично никто на Западе эти два процесса - экономических соглашений с Кремлем и остановки "ползучего" наступления - не связывал "Минским процессом", но трудно поверить, что это было просто совпадение. Не зря же эти "потоки" "всплыли" и на этот раз - американские инвесторы, если верить СМИ, хотят приобрести поврежденный "Северный поток". Чтобы продавать в Европу российский газ и, тем самым, еще и усилить свое влияние на ЕС.

Плюс, договоренности между Уиткоффом и Путиным, вероятно, касались нефти, потому что США окончательно перестали контролировать эти санкции, и российская нефть пошла потоком, о чем пишет Bloomberg. Проблема для РФ лишь в том, что, на фоне падения цен, другие покупатели, включая Китай, активнее покупают более качественную арабскую нефть. И чтобы оставаться на рынке, россиянам приходится увеличивать дисконты до 40%, что уменьшает прибыли.

Трампу же нужен поток дешевой нефти на рынки, чтобы сбить цены. Что тоже является его предвыборным обещанием.

Поэтому это же он обсуждает в своих "сделках" с Ираном, Венесуэлой, с арабскими монархиями, куда он полетит уже в мае.

То есть, и Трамп, и Путин заинтересованы в том, чтобы снять санкции с РФ и пустить российскую нефть свободно на рынки, хотя и имеют они на это разные причины. Аналогично с газом. Цель не просто снизить цены - цель получить "ручной" контроль США над ключевыми сырьевыми рынками. А на этом пути стоят интересы Украины и Европы, которым становиться "вассалами" такого Вашингтона не улыбается.

Ситуация для Трампа и Путина выглядит так, что им или сейчас надо дожать Украину на "похабный мир", а точнее - на "перемирие" в формате "Третьего Минска", что уже протестировали "пасхальным перемирием". Или признать провал плана по переделу зон влияния в мире. Поэтому мы и наблюдаем такое безумное давление на Украину - от нас зависит то, каким будет мир 21 века. Или в нем будут доминировать диктатуры, если мы не устоим и капитулируем, или все же демократии, которые объединяются вокруг ЕС.

Это, похоже, понимают и отечественные дипломаты. Потому что наша дипломатическая стратегия - апеллировать к "безусловному перемирию" как ключевому условию. ЕС с нами в этом солидарен. Фактически, мы таким образом тянем время, чтобы пройти критический для нас период, но сохранить остатки американской помощи. Если это удастся без подписания "Третьего Минска", то это будет значительная победа украинской дипломатии. И по итогам встреч в Лондоне 23 апреля, кажется, что именно этого нам удалось достичь.