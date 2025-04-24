Стив Уиткофф выступает против Госдепартамента и сторонников экспорта энергоносителей из США.

Белый дом обсуждает вопрос о снятии санкций с российского газопровода "Северный поток-2" и, возможно, других российских активов в Европе в рамках обсуждения вопроса о прекращении войны между Россией и Украиной.

Издание Politico со ссылкой на свои источники пишет, что отмена действующих санкций в отношении одного из основных трубопроводов России станет резким поворотом в политике США.

Возобновление строительства "Северного потока-2" могло бы принести Москве финансовую выгоду, но только, если ЕС согласился снова покупать российский газ, что вряд ли произойдет, учитывая отказ от импорта российских энергоносителей. По словам источников, главным сторонником отмены санкций был специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф.

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В совместном заявлении, опубликованном Белым домом, госсекретарь Марко Рубио и Уиткофф опровергли информацию о том, что обсуждалось ослабление санкций.

"Это ложь. Ни у кого из нас не было никаких разговоров о снятии санкций с России в рамках мирного соглашения с Украиной. Это просто абсолютно выдуманная и безответственная информация от Politico, издания пятого сорта. Если у них есть хоть капля журналистской честности, они полностью опровергнут эту выдумку" - говорится в заявлении.

Администрация Байдена также наложила санкции на российский СПГ-проект "Арктика-2", который в случае снятия санкций мог бы поставлять до 13,2 миллиона тонн газа в год.

Еще один источник сказал, что, хотя Уиткофф и поднимал идею отмены санкций, связанных с энергетикой, эта идея пока не нашла отклика в Белом доме. Среди тех, кто выступает против этой идеи, - Рубио и министр внутренних дел Даг Бургум, который также возглавляет Совет по энергетическому доминированию при Белом доме.

Разрешение России возобновить поставки газа по "Северному потоку-2" или "Арктик-2 СПГ" приведет к снижению мировых цен на газ и поставит американских экспортеров СПГ в условия прямой конкуренции с Россией, считает Лоран Русекас, исполнительный директор аналитической компании S&P Global Commodity Insights.

По словам двух собеседников, несколько сторонних лиц лоббируют отмену санкций, в частности, Стивен Линч, глава глобальной частной инвестиционной компании Monte Valley Partners. Он специализируется на покупке активов энергетической инфраструктуры, которые принадлежали России.

Маттиас Варниг, бывший шпион и близкий друг Владимира Путина, находящийся под американскими санкциями, также работает над попыткой возобновить строительство трубопровода при поддержке американских инвесторов.

Снятие санкций с России - последние новости

Половина Сената США, а именно 25 республиканцев и 25 демократов, договорились ввести санкции против России в случае, если та откажется от добросовестных переговоров о мире. Сенаторы представили двухпартийный законопроект.

При этом главный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан отметил, что Европейский Союз пока еще не обсуждал с администрацией президента США Дональда Трампа вопрос ослабления санкций против России.

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