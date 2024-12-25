Сейчас в стране проводят дополнительные проверки.

В день Рождества 25 декабря российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по энергосистеме Украины, запустив ракеты и беспилотники. В частности молдавские военные зафиксировали пролет одной из ракет над территорией их страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Молдова.

"Пока не зафиксировано перебоев в энергетической системе Республики Молдова, которая связана с украинской. Согласно сообщениям Пограничной полиции, одна из выпущенных Россией ракет была замечена патрулем в направлении Ямполь-Косеуц", - добавили в сообщении.

Позже ракета, скорее всего, пересекла воздушное пространство Молдовы в районе Отач-Могилев-Подольский и вышла через границу с Румынией в районе Дорохой-Херца. Поэтому сейчас в стране проводят дополнительные проверки по этой ситуации.

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Массированная атака РФ по Украине 25 декабря - что известно

Как писал УНИАН, 25 декабря Россия массированно атаковала Украину ракетами. Во время атаки мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что произошло попадание в Киевском районе города. Также стало известно, что оккупанты атаковали Ивано-Фраковск, из-за чего сейчас в городе есть проблемы с электричеством.

Кроме того сообщалось, что Днепропетровщина была под массированной атакой РФ. Местные власти отмечали, что противник пытался уничтожить энергосистему региона.

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