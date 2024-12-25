В ОВА рассказали также о последствиях предыдущей атаки.

Российские оккупационные войска с утра массированно атакуют Днепропетровскую область. Враг пытается уничтожить энергосистему региона. Об этом сообщает руководитель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

По его словам, ночью в Кривом Роге завершилась поисково-спасательная операция после ракетного удара, который произошел накануне. В результате атаки погиб 43-летний мужчина. Еще 17 человек пострадали, среди них девушки 14 и 16 лет. Госпитализированы 12 раненых.

В доме разрушен подъезд с четвертого по первый этажи. Также повреждения получили еще четыре 4 многоквартирных дома. Изуродованы 9 магазинов, 3 заведения питания, более двух десятков авто.

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Кроме того, захватчики обстреляли Никопольщину из артиллерии и попали по Червоногригорьевской громаде. Побиты 4 частных дома, хозяйственная постройка, 40 солнечных панелей и линии электропередач, но раненых и погибших нет.

Ракетная атака на Украину - что известно

Ночью военные также сообщили о взлете российских бомбардировщиков Ту-95МС. По данным мониторинговых каналов, они уже совершили пусковые маневры.

Сегодня утром Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило о пуске ракет российскими захватническими войсками.

В связи с обстрелами в Украине ввели отключение света. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что под массированной атакой Российской Федерации снова оказалась украинская энергосистема.

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