Силы ПВО сбили 59 ракет и 54 беспилотника во время массированного российского обстрела.

В ночь на 25 декабря российские оккупанты осуществили комбинированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины обнаружено и осуществлено сопровождение 184 воздушных целей противника:

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- 2 баллистические ракеты KN-23 (район пуска - Воронежская область);

- 10 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 (район пуска - Белгородская обл.);

- 12 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

- 50 крылатых ракет Х-101/Х-55см со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков - Волгоградская обл., Каспийское море);

- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская обл.);

- 106 ударных БпЛА "Shahed"/дронов-имитаторов различных типов (из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск).

"К отражению воздушного нападения противника привлекалась, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 113 воздушных целей: 55 крылатых ракет Х-101, Х-55см, "Калибр"; 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69; 54 ударные БпЛА "Shahed"/дроны-имитаторы различных типов, еще 52 не достигли целей (локально потеряны)", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах также проинформировали, что противник атаковал объекты украинской энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и Запорожской областях. К сожалению, в результате российской атаки есть поражения.

Массированный обстрел России по Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня во время массированного обстрела Украины российская армия нанесла масштабный ракетный удар по Харьковской области.

В 06:10 глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал в своем Telegram-канале, что оккупационные войска нанесли по меньшей мере семь ударов. Одно из попаданий зафиксировали в Салтовском районе Харькова, на место выехали профильные службы.

Впоследствии он сообщил, что после российских ударов возникло несколько пожаров, есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры. В больницу госпитализировали двух мужчин, которые получили осколочные травмы. Мэр Харькова Игорь Терехов написал о трех пострадавших в Салтовском районе, по меньшей мере двое находятся в тяжелом состоянии.

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