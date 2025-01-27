Предыдущие договоренности о прекращении боевых действий в 2014 и 2015 годах, после первого вторжения России в Украину, провалились, как и многие другие попытки.

Обещания нового президента США Дональда Трампа завершить войну РФ против Украины менее чем за 24 часа, звучавшие во время предвыборной кампании, оказались пустыми. Его спецпосланник по вопросам Украины и России заявил, что его цель – остановить войну за 100 дней.

Как именно это будет достигнуто, неизвестно, пишет The Independent. Трамп говорил, что это связано с тем, что открытый разговор о его планах подорвет его позицию на переговорах. Его оппоненты же говорят, что такие заявления являются "прикрытием отсутствия плана".

Хотя и президент Украины Владимир Зеленский, и правитель РФ Владимир Путин заявили о готовности к диалогу с Трампом, обе страны имеют собственное видение достижения мира. И мирное соглашение может оказаться недостижимым, пишет издание. Авторы проанализировали основные факторы, влияющие на ситуацию.

Видео дня

Состояние российской экономики

Авторы вспомнили, как Трамп пригрозил России: если она не пойдет на завершение войны, Штаты введут санкции и пошлины на все, что РФ продает Соединенным Штатам и другим странам-партнерам. В том, что американский президент, известный своей склонностью к заключению сделок, сосредоточен на использовании финансовой мощи США для прекращения войны, нет ничего удивительного. Однако, удастся ли ему это сделать, неясно.

"Российская экономика, похоже, впитала в себя основное бремя западных санкций в течение войны, хотя долгосрочные последствия перевода экономики на военные рельсы могут оказаться опасными. Но дополнительное давление со стороны господина Трампа на фоне особенно агрессивного пакета санкций в последние дни пребывания Джо Байдена на посту президента может заставить Путина думать более тщательно", – говорится в материале.

Каждая сторона имеет свои требования

В Москве заявляли, что не хотят видеть силы НАТО на территории Украины. Действительно, диктатор Путин утверждал, что его вторжение в Украину было "вызвано" тем, что НАТО пыталось расшириться в сторону России.

В то же время украинский лидер "может быть готов смириться с потерей части территории, но вряд ли он откажется от земель, которые сейчас не находятся под российским контролем". Это включает большую часть четырех областей, на которые "претендует" Путин. Так же хозяин Кремля не захочет видеть украинские войска в Курской области РФ.

Кроме того, российские войска постепенно продвигаются на фронте в Украине, хотя и несут высокие потери. Кто-то может спросить – зачем же Путину отводить силы, если они имеют успехи. Это, вероятно, будет наиболее спорным вопросом, пишет издание.

Предыдущий опыт заключения "мира" с Россией

Предыдущие договоренности о прекращении боевых действий в 2014 и 2015 годах, после первого вторжения России в Украину, провалились, как и многие другие попытки.

"Существует распространенное мнение, что Путину нельзя доверять в соблюдении режима прекращения огня. Вполне возможно, что он просто воспользуется паузой в боевых действиях, чтобы отдохнуть перед новым вторжением", – пишет The Independent.

Украина говорит, что сдержать РФ от нового нападения может вступление в НАТО. Однако такой путь Трамп отвергает. Также Киев стремится получить гарантии безопасности от США, утверждая что только европейских заверений недостаточно.

Владимир Зеленский также призвал Трампа предоставить Украине больше оружия, но в виде кредитов. Некоторые предполагают, что новый президент США поддержит разблокирование замороженных российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов, чтобы вооружить Украину за эти средства.

Союз России с Китаем, Ираном и Северной Кореей

Важнейшим отличием между первым и вторым сроками Трампа в плане построения внешней политики является взаимосвязь между враждебными к США странами. Китай, Россия, Иран и Северная Корея сплочены больше, чем когда-либо.

Эти страны помогают друг другу избегать санкций. Кроме того, они поддерживают войны друг друга, а также стремятся вывести другие страны из-под влияния Запада, возглавляемого США.

"Трамп может попытаться разрушить эти альянсы, чтобы замедлить поддержку войны России, или же он может оказать давление на этих союзников, чтобы они прекратили финансирование Путина", – констатируют авторы.

Завершение войны в Украине: вы могли это пропустить

Инсайдеры британского издания The Independent рассказали, что президент США Дональд Трамп собирается завершить войну РФ против Украины до весны. Отмечается, что опасения относительно того, что американский лидер может отказаться от поддержки Украины и пойти на болезненные для Киева компромиссы, являются ошибочными.

Ранее газета The Times назвала четыре сценария завершения войны. Худший из них предусматривает длительное ведение Россией войны и уклонение от переговоров. При таких условиях, если Украина останется без поддержки США, она может потерпеть военное поражение.

Однако есть и другие сценарии. К примеру, может произойти прекращение боевых действий. Однако если оно не будет сопровождаться мирным соглашением, этот шаг только заморозит конфликт.

Вас также могут заинтересовать новости: