Трамп должен сломать убеждение Путина, что Россия может пережить западную поддержку Украины и в конце концов победить.

Игнорируя маловероятные сценарии, такие как внезапная смерть диктатора Владимира Путина или магическое украинское контрнаступление, существуют четыре реалистичных результата войны, пишет The Times.

Ключевым фактором станет способность Дональда Трампа сломать убеждение Путина, что Россия может пережить западную поддержку Украины и в конце концов победить. Это определит, какой из этих сценариев воплотится в жизнь.

Сценарий 1: Поражение

Худший из возможных сценариев предусматривает длительное ведение Россией войны и уклонение от переговоров. При таких условиях, если Украина останется без поддержки США, она может потерпеть военное поражение.

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Трамп, помня о своей критике хаотичного выхода США из Афганистана, будет осторожно относиться к такому катастрофическому результату. Поражение Украины будет иметь ужасные последствия для мировой безопасности. Миллионы украинских беженцев будут искать спасения за рубежом, а тысячи оставленных в Украине попадут в российские тюрьмы. НАТО потеряет стратегические позиции, а танки Кремля появятся на границах Польши.

Сценарий 2: Плохой мир

Второй сценарий мало чем лучше первого. В этом случае Украина, лишенная должной поддержки Запада, будет вынуждена пойти на уступки с позиции слабости, заключив соглашение, предусматривающее разделение страны и создание пророссийского правительства.

Это будет триумф России, ощутимое поражение Украины и ее союзников. Никакой Нобелевской премии для Трампа здесь не предвидится.

Сценарий 3: Прекращение огня

Третий сценарий предполагает прекращение боевых действий. Если это станет частью перехода к всеобъемлющему мирному урегулированию, это может стабилизировать регион и сохранить суверенитет Украины при условии международных гарантий безопасности.

Однако, если прекращение огня не будет сопровождаться мирным соглашением, оно лишь заморозит конфликт. Как показывает опыт Минских договоренностей, это оставит поле для нового этапа войны, когда Россия решит возобновить наступление.

Новоизбранный госсекретарь США Марко Рубио во время интервью подчеркнул:

"Мы хотим сделать все возможное, чтобы завершить этот конфликт стабильно. Мы не хотим просто прекратить боевые действия, чтобы через несколько лет все началось снова".

Сценарий 4: Мирное урегулирование

Четвертый сценарий - это лучшая надежда для Украины. Он предусматривает укрепление ее позиций при поддержке США для ведения переговоров с позиции силы. Это позволит заключить соглашение, которое обеспечит экономическую жизнеспособность страны, ее суверенитет и гарантии безопасности.

Учитывая нынешнюю ситуацию, возвращение к границам 1991 года маловероятно. Укрепление позиций Украины потребует решительных действий со стороны США, включая санкции против России, военную поддержку и экономическую помощь.

Украина, вероятно, вынуждена будет согласиться на определенные территориальные уступки. Опрос Киевского международного института социологии показал, что уже 32% украинцев готовы рассмотреть такие шаги ради мира. При условии надежных гарантий со стороны США этот показатель может вырасти.

"Влияние Трампа будет главным во влиянии на то, какой из этих четырех сценариев скорее всего станет реальностью", - подытожило издание.

Трамп - заявления о войне

Готовясь к возможным переговорам о прекращении войны в Украине, президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит отправлять американское оружие Киеву. Как пишут в колонке для издания The Washington Post генерал в отставке, глава Института изучения войны, который был заместителем начальника штаба армии США, Джек Кин и колумнист газеты Post и старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Марк А. Тиссен, новый президент США прав. Чтобы обеспечить длительный мир, Штаты должны продолжать вооружать Украину, однако не за счет американских налогоплательщиков.

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Трамп рассматривает возможность покупки оружия для Украины за счет замороженных российских активов.

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