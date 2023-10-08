Реджеп Тайип Эрдоган призывал всех кто, имеет отношение к региону, способствовать установлению мира.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов содействовать прекращению конфликта между Израилем и ХАМАС. Он заявил, что может помочь "снизить напряженность, которая обострилась в связи с последними событиями".

"Мы полны решимости продолжать активизировать начатые нами дипломатические усилия по восстановлению спокойствия. Мы призываем всех участников, имеющих отношение к региону, способствовать установлению мира", - цитирует издание CNN заявление Эрдогана на церемонии открытия церкви в Стамбуле.

Президент Турции отметил, что хотя страна всегда "солидарна с нашими палестинскими братьями, мы подчеркиваем, что следует избегать любых шагов, которые приведут к эскалации напряженности в регионе, кровопролитию и усугублению проблем".

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Война в Израиле - главные новости

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль. Из Cектора Газы выпустили более 2 тысяч ракет, а также боевики прорвали ограждение и ворвались в ближайшие к границе города, где убивали мирное население и похищали людей.

8 октября Иерусалим официально объявил войну, после чего к границе с Газой начали стягивать танки и артиллерию, а также продолжились авиаудары по Газе.

Сообщается, что количество жертв от нападения ХАМАС увеличилось до 700 человек, среди которых есть граждане США, Франции, Германии и Украины, а также ранены 2200 человек.

При этом власти Ирана поддержали нападение на Израиль и призвал другие страны поддержать Палестину.

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