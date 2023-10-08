Сейчас Израиль говорит о 600 погибших от рук боевиков ХАМАС, а Палестинская администрация говорит о 300 погибших в Газе.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала подтягивать артиллерию и танковые подразделения к границе с Сектором Газа. Об этом сообщает The Washington Post, но не приводя никаких подробностей.

Кроме того, как сообщает пресс-центр Армии обороны Израиля, израильская авиация нанесла новые удары объектам группировки ХАМАС на территории Газы. Утверждается, что под удар попали три военных штаба боевиков.

"Были поражены военные штабы террористической организации ХАМАС, которые использовались для управления террором, а также военные штабы террористической организации "Исламский джихад", которые использовались во время последних операций, а также дополнительные военные штабы террористической организации "Исламский джихад", которые использовались ракетными войсками террористической организации", – сообщили в ЦАХАЛ.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, в результате авиаударов со стороны Израиля на территории Сектора Газа погибли более 300 человек, ранены почти 2 тысячи.

Нападение ХАМАСа на Израиль - последние новости

Как писал УНИАН, сегодня днем правительство Израиля официально утвердило состояние войны, которое не вводили в стране уже ровно 50 лет. Теперь армия имеет больше полномочий в своих действиях и не нуждается в постоянных согласованиях с правительством.

По последним данным от нападения ХАМАСа в Израиле погибло по меньшей мере 600 человек. Украинский МИД уже подтвердил, что во время нападения погибли две гражданки Украины, которые длительное время жили в Израиле.

Вас также могут заинтересовать новости: