Мохаммад Хоссейн Багери назвал власти Израиля оккупантами.

ТОП-генерал Ирана Мохаммад Хоссейн Багери положительно оценил нападение боевиков ХАМАС на Израиль. Министерство иностранных дел Ирана назвало нападение актом самозащиты "своих неотъемлемых прав и естественной реакцией на поджигательскую и провокационную политику сионистов".

По его словам, нападение показало, что такие меры, как "нелепая нормализация", не смогут "остановить спад и окончательное разрушение паутины".

При этом он заявил, что объединенные усилия палестинских бойцов под названием "Буря Аль-Аксы" против позиций и укреплений хорошо вооруженного сионистского режима на оккупированных территориях "еще раз подчеркнули пустое величие и хрупкую силу оккупационного режима". Кроме того, Багери похвалил ХАМАС за нанесение "сокрушительных ударов" по Израилю.

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Также власти Ирана заявили о поддержке атаки террористов ХАМАС.

"Иран считает, что сионистский оккупационный режим и его известные сторонники несут ответственность... за насилие и убийства против палестинцев, и призывает исламские страны поддержать... права палестинского народа", - заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канаани.

Война в Израиле - главные новости

7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль из Cектора Газы. Террористы выпустили по более 2 тысяч ракет по изрильской территории, а также прорвали ограждение в ворвались в два ближайших к границе города. Боевики жестоко убивали не только военных, но и гражданскок население. Также некоторых людей похитили.

8 октября Израиль перешел в состояние войны - введен в действие пункт 40 Алеф. По последним данным, в результате атаки погибло более 600 человек, в том числе две гражданки Украины, а еще почти 1900 получили ранения.

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