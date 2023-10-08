Несмотря на известные связи ХАМАСа с Ираном, доказательств причастности Тегерана к этим событиям пока нет.

Одной из причин, которая могла побудить лидеров ХАМАС осуществить вчерашнее нападение на Израиль, вероятно был срыв потенциальной нормализации отношений еврейского государства с Саудовской Аравией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, которого цитирует Reuters.

"Не было бы сюрпризом, что частью мотивации могло быть прерывание усилий по приобщению Саудовской Аравии и Израиля к числу других стран, которые могут быть заинтересованы в нормализации отношений с Израилем", — сказал Блинкен.

В прошлом месяце премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна уже на пороге мира с Саудовской Аравией, который может изменить Ближний Восток. Саудовская Аравия, претендующая на лидерство в исламском мире, в течение длительного времени настаивала на праве палестинцев на государственность как условии признания Израиля – чему большинство националистической религиозной коалиции Нетаньяху долго сопротивлялось.

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Между тем Блинкен добавил, что Соединенные Штаты пока не видят никаких доказательств того, что за вчерашним нападением на Израиль может стоять Иран.

Нападение ХАМАСа на Израиль - последние новости

Как писал УНИАН, среди убитых и похищенных боевиками ХАМАСа людей в Израиле могут быть несколько граждан США. Эту информацию сейчас проверяет внешнеполитическое ведомство США.

Также мы рассказывали, что сегодня днем президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Во время него собеседники обсудили ситуацию в Израиле и ее влияние на другие регионы мира.

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