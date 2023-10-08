Тегеран призвал другие страны поддержать Палестину.

Официальный Тегеран поддерживает нападение боевиков группировки ХАМАС на Израиль и считает эти действия законным сопротивлением "оккупантам". Об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси в своем выступлении на иранском государственном телевидении.

В своем обращении он выразил восхищение действиями палестинцев, "восставших против жестокости" и начавших операцию "Буря Аль-Акса" – то есть вчерашнее нападение на Израиль.

"Безусловно, сионистский режим (так Иран официально называет Израиль – УНИАН) и его спонсоры несут ответственность за риски для безопасности государств региона и должны быть привлечены к ответственности. Исламская Республика [Иран] одобряет законную самозащиту палестинской нации", - цитируют выступление Раиси иранские государственные СМИ.

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Также президент Ирана призвал мусульман во всем мире поддержать Палестину, высоко оценив успехи террористов ХАМАСа.

Ранее Раиси успел общаться с лидерами ХАМАС и Исламского джихада, сообщают официальные иранские СМИ.

Нападение ХАМАСа на Израиль - последние новости

Как писал УНИАН, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал одну из причин, которая могла побудить лидеров ХАМАС совершить вчерашнее нападение на Израиль. По его мнению спусковым крючком послужил срыв потенциальной нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией.

Между тем Израиль стягивает войска к границе с Сектором Газа, по которому израильская авиация постоянно наносит удары. На текущий момент известно о 600 погибших израильтянах и гражданах третьих стран, похищении 100 человек и ранении более 2 тысяч. В ХАМАС говорят о 370 погибших палестинцах от ударов израильской авиации по Газе.

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