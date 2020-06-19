Atlantic Council: Путин строит в Украине два протектората с помощью паспортов РФ

Но международное сообщество молчит и позволяет российскому президенту безнаказанно поддерживать кровопролитие, которое длится уже шесть лет.

Москва планирует выпустить миллион паспортов для жителей оккупированных территорий на Востоке Украины до конца 2020 года. Создавая новые демографические факты на местах, Кремль пытается изменить геополитический баланс в регионе и подорвать усилия, нацеленные завершить шестилетнюю необъявленную войну между Россией и Украиной.

Об этом в своей статье пишет эксперт Atlantic Council Питер Дикинсон. Несмотря на страшные последствия такого поведения, международное сообщество не ввело дополнительных санкций против России. Зато президент России Владимир Путин может безнаказанно продолжать свою политику "паспортного империализма" в Украине.

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9 июня, выступая в Ростове-на-Дону, депутат "Единой России" Виктор Водолатский подтвердил, что более 180 тысяч украинцев получили российские паспорта после введение новой ускоренной процедуры примерно год назад. По его словам, еще 98 тысяч заявок сейчас в процессе рассмотрения, а еще 800 тысяч паспортов будут выпущены во второй половине нынешнего года. Об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ на оккупированной части Донбасса было впервые объявлено в апреле 2019 года, через считанные дни после того, как Владимир Зеленский победил на президентских выборах. На протяжении избирательной кампании Зеленский занимал не такую жесткую позицию в отношении России, как его оппонент Петр Порошенко. Это вызвало разговоры о том, что победа бывшего актера может принести прорыв в мирном процессе, в котором не было значительного прогресса с 2015 года.

Но этот ранний оптимизм был разбит публикацией президентского распоряжения Путина о предоставлении украинцам на оккупированных украинских территориях права подавать заявки на получения паспорта РФ по специальной ускоренной процедуре.

"Эти действия стали еще большим подтверждением для мира, что российская настоящая роль - это роль государства агрессора, которая ведет войну против Украины", - прокомментировал тогда Зеленский.

"К сожалению, это распоряжение не приближает нас к важной цели прекращения огня", - добавил он.

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Поскольку международное сообщество не дало жесткого ответа, Путин продолжил усиливать свой "паспортный" империализм против Украины. Он подписал второе распоряжение 17 июля 2019 года о расширении предложения гражданства на всех украинцев, которые живут в Луганской и Донецкий областях. Эти украинские регионы лишь частично под российской оккупацией.

Это далеко не первый случай, когда Кремль использует паспорта как внешнеполитический инструмент, чтобы проектировать влияние в странах бывшего СССР. Эта же тактика была применена в начале 1990-х годов против Молдовы. Раздача российских паспортов также помогла закрепить московскую хватку на двух регионах Грузии до начала российско-грузинской войны в 2008 году. Российские паспорта сыграли важную роль в крымской политике Кремля: как до аннексии 2014 года, так и после нее.

Кампания Путина по раздаче паспортов на Востоке Украины - это четкий сигнал, что Россия не намерен позволить Киеву вернуть себе полный контроль над оккупированными территориями. Если нынешние прогнозы Кремля окажутся точными, то до конца 2020 года на Востоке Украины будет жить миллион граждан РФ, на которых будет приходиться примерно четверть от всего местного населения. Это превратит так называемые "республики" в протектораты российских паспортов.

Благодаря тому, что российские граждане будут составлять большой процент населения Донбасса, Москва будет настаивать на своем "законном праве" вмешиваться по желанию во внутренние дела Украины. Такие аргументы не имеют ничего общего с реальностью международного закона. Вместе с тем, они дают лучшее оправдание для бесконечного вмешательства, чем разговоры о защите русскоязычного населения, на которые Москва полагалась на начале военного вторжения в Украину в 2014 году.

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Война, которую Россия начала шесть лет назад, далека от завершения. И Москва остается решительной, как никогда, в своих попытках ограничить независимость Украины. Паспортный империализм Путина играет центральную роль в этих усилиях, давая возможность закрепить российское влияние в стране, при этом смертельно ослабляя украинский суверенитет. Если позволить ему беспрепятственно делать это на оккупированных территориях Востока Украины, эта же стратегия может быть расширена на новые регионы. Таким образом, Россия медленно, но уверенно сможет подорвать способность правительства функционировать. К сожалению, такой ужасный сценарий - это не что-то надуманное. Фаза раздачи паспортов уже началась на оккупированных украинских территориях.

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Москва выставляет свое паспортное наступление как сугубо гуманитарную политику, призванную облегчить страдания населения в зоне конфликта. Но эти утверждения не заслуживают доверия, так же как и попытки Кремля выставить своих хорошо вооруженных марионеток на Донбассе местными шахтерами и трактористами. Только четкий международный ответ может не позволить Кремлю использовать паспортную тактику в укреплении своего контроля над оккупированной частью Украины и бесконечной дестабилизации всей страны. Еврокомиссия уже сделала правильные шаги, не позволяя странам ЕС признавать паспорта, которые Путин раздал на Донбассе с апреля 2019 года. Но нужны дополнительные действия против Кремля включительно с новыми санкциями.

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