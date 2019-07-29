Россия заявила о раздаче в 2019 году своих паспортов почти 45 тысячам украинцев

Россия незаконно раздает свои паспорта гражданам Украины.

За первое полугодие 2019 года Россия предоставила гражданство 44 898 украинцам.

Об этом свидетельствует статистика российского министерства внутренних дел, передает Радио Свобода.

Читайте такжеВ Зеленского озвучили "однозначную позицию" насчет воды в оккупированном Крыму

За этот же период миграционная служба МВД России приняла решение о выдаче видов на жительство 30 772 украинцам, еще более 29 тысяч получили разрешения на временное проживание.

17 июля президент России Владимир Путин в очередной раз расширил категории граждан Украины, которые могут претендовать на упрощенное получение российского гражданства. Согласно документу, на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать украинцы, которые проживали не только в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины» (неподконтрольных правительству Украины территориях), а в целом жители этих областей.

Украинское МИД осудило упрощение Россией приобретения российского гражданства жителями Донбасса, указав, что указы Кремля по «паспортизации» не признаются украинской стороной.