Родственники жертв авиакатастрофы Germanwings подали в суд на летную школу, где учился пилот

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Как ранее выяснило следствие, в марте прошлого года второй пилот самолета - 27-летний Андреас Любиц - сознательно направил самолет в гору. Все 150 человек, находившиеся на борту, погибли.

Через год после трагедии французские следователи опубликовали доклад, в котором говорилось, что Любиц должен был проходить лечение в психиатрической клинике за две недели до катастрофы.

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В иске отмечается, что в Центре подготовки пилотов в Аризоне (ATCA) не обратили должного внимания на состояние здоровья Любица.

В подготовке иска участвовали семьи 80 жертв трагедии, а также юристы из Британии, Германии и Нидерландов.

Любиц обучался в школе ATCA, принадлежащей авиакомпании Lufthansa (которая владеет Germanwings), с 2010-го по 2011 год.

Представитель Lufthansa уже заявил, что у истцов нет шансов на успех. Представители ATCA пока не давали комментариев.

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Как сообщал УНИАН, за две недели до катастрофы самолета немецкой авиакомпании Germanwings во французских Альпах врачи рекомендовали второму пилоту Андреасу Любицу пройти лечение в психиатрической клинике. Следователи исходят из того, что второй пилот, который страдал от депрессии, заблокировал себя в кабине пилотов и умышленно направил самолет со 150 людьми на борту на горы.