Обнародован отчет о катастрофе самолета Germanwings

Об этом заявили эксперты Управления исследований и анализа безопасности гражданской авиации Франции (BEA France), которые в воскресенье, 13 марта, обнародовали отчет о результатах собственного расследования крушения немецкого самолета, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Следователи исходят из того, что второй пилот, который страдал от депрессии, заблокировал себя в кабине пилотов и умышленно направил самолет со 150 людьми на борту на горы. По их данным, Любиц начал проявлять симптомы, которые могут свидетельствовать о депрессивном психотическом эпизоде, в декабре 2014 года и в последующие месяцы консультировался с несколькими врачами, ни один из которых не предупредил об опасности руководителей авиационной отрасли или непосредственно его работодателя.

В связи с этим следователи рекомендуют, чтобы мировые органы авиации установили новые правила для регулярной проверки пилотов, которые, в частности, требуют от медиков сообщать, если психическое здоровье пилота может поставить под угрозу общественную безопасность.

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Напомним, Airbus A320 бюджетной авиакомпании Germanwings разбился днем 24 марта 2015 года в труднодоступном районе Альп. Власти Франции заявили, что жертвами крушения Airbus стали все без исключения 150 человек, которые находились на борту. Президент Франции Франсуа Олланд сообщил, что среди пассажиров были граждане Германии, Испании и Турции.

По данным черного ящика, второй пилот A320 умышленно увеличил скорость аэробуса во время снижения.