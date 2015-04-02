СМИ: Пилот Airbus A320 Андреас Любиц скрывал от врачей, что продолжает полеты
Второй пилот разбившегося во французских Альпах самолета Airbus A320 бюджетной компании Germanwings Андреас Любиц скрывал от врачей, что продолжает летать.
Об этом в четверг, 2 марта, сообщает Дождь со ссылкой на немецкое издание Bild.
Любиц имел не только суицидальные наклонности, но и проблемы со зрением после автомобильной аварии. В клинике, где он лечился, Любиц говорил офтальмологу о том, что является пилотом лайнера и даже рассказывал о работодателе. В то же время, заверяет источник Bild, второй пилот скрывал от врачей, что продолжает летать: он говорил, что «в настоящее время находится на больничном, но очень хочет вернуться к работе».
Читайте такжеВ Lufthansa знали, что второй пилот А320 страдал от депрессииНа этой неделе также стало известно, что Любиц лечился от склонности к суициду еще до получения лицензии пилота. Эту информацию второй пилот разбившегося Airbus скрывал от работодателя.
По предварительным данным, пилот Germanwings Андреас Любиц намеренно разбил самолет в Альпах, направив лайнер на снижение. Согласно расшифровке «черных ящиков», незадолго до аварии командир экипажа покинул кабину, после чего Любиц сменил код на двери и не пускал пилота обратно. Командир в последние минуты жизни умолял открыть «чертову дверь» и пытался взломать ее топором.
Пассажирский самолет Airbus А320 немецкой авиакомпании Germanwings, летевший из Испании в Германию, потерпел крушение в труднодоступном горном районе на юге Франции 24 марта. На его борту находились 144 пассажира и шесть членов экипажа.