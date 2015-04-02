СМИ: Пилот Airbus A320 Андреас Любиц скрывал от врачей, что продолжает полеты

Об этом в четверг, 2 марта, сообщает Дождь со ссылкой на немецкое издание Bild.

Любиц имел не только суицидальные наклонности, но и проблемы со зрением после автомобильной аварии. В клинике, где он лечился, Любиц говорил офтальмологу о том, что является пилотом лайнера и даже рассказывал о работодателе. В то же время, заверяет источник Bild, второй пилот скрывал от врачей, что продолжает летать: он говорил, что «в настоящее время находится на больничном, но очень хочет вернуться к работе».

Читайте такжеВ Lufthansa знали, что второй пилот А320 страдал от депрессииНа этой неделе также стало известно, что Любиц лечился от склонности к суициду еще до получения лицензии пилота. Эту информацию второй пилот разбившегося Airbus скрывал от работодателя.

По предварительным данным, пилот Germanwings Андреас Любиц намеренно разбил самолет в Альпах, направив лайнер на снижение. Согласно расшифровке «черных ящиков», незадолго до аварии командир экипажа покинул кабину, после чего Любиц сменил код на двери и не пускал пилота обратно. Командир в последние минуты жизни умолял открыть «чертову дверь» и пытался взломать ее топором.

Пассажирский самолет Airbus А320 немецкой авиакомпании Germanwings, летевший из Испании в Германию, потерпел крушение в труднодоступном горном районе на юге Франции 24 марта. На его борту находились 144 пассажира и шесть членов экипажа.