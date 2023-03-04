Татьяна Мартынова не исключает, что Пекин может готовить Москве ловушку.

Серьезно относится к заявлениям Александра Лукашенко относительно Украины не стоит. Он истерически пытается выбраться из той ямы, в которую он попал из-за Российской Федерации

"То, что Лукашенко заявляет сегодня, свидетельствует о том, что он истерически пытается вырваться из этой ямы изоляции, в которую он попал вместе со своим другом Вовой. Он пытается выжить за счет заигрывания с Китаем и за счет того, чтобы все-таки сменить хозяина", - рассказала беларуская журналистка, блогерша и оппозиционерка Татьяна Мартынова в интервью УНИАН.

При этом она отметила, что ВПК Беларуси полностью работает на Россию.

Видео дня

"Иранские дроны прилетали в Россию, оттуда – на производство в Беларусь, потом они опять ехали в Россию. Потому что откровенно плевать на угрозы Америки, на санкции и поставлять России оружие не будут ни Китай, ни Иран. Зачем ссориться с Америкой? Лукашенко, абсолютно устраивающая всех фигура, потому что все, что в этой истории интересует Лукашенко, – это деньги, которые он будет получать за то, что будет прикрывать всех товарищей. Мы не должны забывать, что ракеты "Полонез" – это совместный продукт Беларуси и Китая. Без Китая Беларусь ее никак не сделает. Когда мы говорим о Беларуси, мы должны понимать, что это даже не сборочный цех, это цех, в котором замазывается страна производитель и наклеивается made in Belarus. Плюс на 25% снизился экспорт грузоперевозок", - объяснила оппозиционерка.

По ее словам, ситуация изо дня в день ухудшается – перекрываются границы, арестовывается контрабанда, на которой Лукашенко всегда зарабатывал, а бизнес покидает Беларусь, гайки зажимаются. Только сотрудничество с Россией немного тормозит этот процесс.

"С учетом того, что Лукашенко из Китая полетит в Иран, мы видим тактические контуры союзничества: Беларусь – Россия – Китай – Иран. И Китай как бы становится на сторону России. Не по заявлению, аналитики показали, что оно больше проукраинское. Но за сутки до опубликования "мирного плана" МИД Китая сделал очень антиамериканское заявление. Это никого не удивило, но расстроило. Может ли Китай сделать ловушку для России? Может. Потому что, что ему от России? Китаю интересны только территории. А территории он может отжать, только когда Россия будет полностью слабой и уничтоженной. Но сначала он отожмет у нее все деньги, они в интересах Китая всегда были на первом месте. Китай даже может "помочь" России в чем-то. Представляете появление китайских военных баз на территории России? Как российские военные базы появлялись в Беларуси в 1999 году. Что теперь Лукашенко с них имеет? В любой момент по щелчку Путина – полная аннексия, сразу же, за 30 минут. А теперь представим, что китайские базы появятся в Сибири, где-нибудь на Дальнем Востоке. А там рядом еще японцы со своими вопросами в засаде сидят", - подытожила Мартынова.

Визит Лукашенко в Китай - что известно

1 марта Александр Лукашенко отправился с визитом в Китай. Он пытался договориться о торгово-промышленных контрактах, чтобы обойти санкции Запада и снизить зависимост от РФ.

Позже аналитики американского Института изучения войны пришли к мнению, что поездкой в Китай беларуский диктатор намерен увеличить китайское влияние в Беларуси и тем самым защититься от давления из Москвы.

Вас также могут заинтересовать новости: