Борис Тизенгаузен заявил, что у Си Цзиньпиня настолько "хитрая" логика, что это даже вызывает определенное уважение.

Власти КНР придумали хитрый план по эксплуатации лидера РФ Владимиру Путина в войне с Украиной: одной рукой они подталкивают его к эскалации, а другой - ведут дипломатические разговоры о мире и зарабатывают для себе "западные бонусы" на международной арене.

Подробности о стратегии Пекина рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен в новом выпуске программы "Аргумент". Он заявил, что, скорее всего, в годовщину полномасштабной войны с Украиной Путин не осуществил массированный ракетный удар из-за китайского "мирного плана", ведь это испортило бы всю презентацию Си Цзиньпиню.

"Китай сам для себя выбрал очень хитрую логику. Он выходит со своим мирным планом и все гадают, что за этим стоит, ведь уже год прошел, как идет война. И там все абсолютно размыто, кроме одного пункта - не использовать ядерное оружие. Понятно, для кого этот пункт и этот посыл, ведь у Украины ядерного оружия нет. То есть это конкретное напоминание Путину, но там нет ключевого момента - вывода войск с территории Украины", - отметил он.

Политтехнолог уточнил, что Китай предложил такой "мирный план", который так или иначе по некоторым своим пунктам будет исполнен со стороны России, а это позволит Си Цзиньпиню потом заявить, что КНР является таким же политическим гегемоном, как и США. Другими словами, Си Цзиньпин просто чужими руками присвоит себе "миротворческий бонус".

"Китаю "нерабочий" мирный план нужен исключительно в качестве собственной заявки на мировое господство наравне с США. Китай в противостоянии с США, понятно, что не может встать на их сторону. Это логично, у них конкуренция.... Россия что-то выполнит даже без указки Китая, потому что там логика такая выстроена. И тогда Китай говорит следующее: "смотрите, мы с США два мировых лидера поспособствовали завершению этой войны - мы на Россию "немножечко" повлияли, а Штаты - на Украину и Европу - и, вот, опять два мировых лидера повлияли на ход войны", - сказал он.

Также эксперт прокомментировал недавний визит лидера Беларуси Александра Лукашенко к Си Цзиньпиню. По его словам, помимо очевидных экономических интересов, скорее всего, их диалог касался и поставок военного оружия. Ведь не просто так США говорили о возможном сотрудничестве Китая с РФ.

"США превентивно и "просто так" никого не предупреждают", - отметил он.

США предупредили Пекин о последствиях за "помощь" Путину

Ранее в Белом доме заявили, что власти Китая ведут двойную игру, используя войну в Украине для реализации собственных политических целей.

18 февраля в Администрации Байдена сделали КНР последнее "китайское предупреждение", заявив о катастрофических последствиях для Пекина, если он решится поставить России летальное оружие.

Буквально 28 февраля Госдеп США вновь призвал Поднебесную прекратить лживую риторику по поводу Украины и подумать о трагических последствиях для украинского народа на фоне возможного оружейного сотрудничества с Путиным.

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