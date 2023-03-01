Президент Беларуси Александр Лукашенко добрался до Пекина на официальный визит используя американский самолет. Как сообщает Avianews, именно на аппарате производства США прибыл в столицу Китая белорусский диктатор.
"На кадрах официальной хроники можно увидеть, что в Пекин его доставил Boeing 767 с регистрацией EW-001pb, которая намекает на то, кто является главным пассажиром.
Беларусь купила VIP-версию самолета на базе наиболее популярной на тот момент модели американского производителя – Boeing 737-800. Белорусский борт №1 получил регистрацию EW-001pa", - говорится в материале Avianews.
На старте своего президентского пути Лукашенко выбирал для полетов аппарат производства России Ту-154. Его РФ выпустила в 1995-м году. Однако в 2003-м он передал этот самолет на нужды правительства, а сам начал использовать американские самолеты. Тогда он пересел на новенький Boeing 737.
Самолет, на котором Лукашенко прибыл в Пекин, был приобретен у Туркменистана в 2012-м году. На нем летал туркменский президент Сапармарут Ниязов, но после его смерти с 2006 года он не использовался. Следующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не захотел летать на самолете предшественника.
Источник также отмечает интересный момент. В результате участия белорусских территорий в полномасштабном вторжении России на территорию РФ США запретили поставки в Беларусь запчастей для американских самолетов.
Лукашенко и его курьезные выходки
Самопровозглашенный лидер белорусской республики поехал в Зимбабве и подарил африканской стране трактор.
Путин во время встречи с президентом Беларуси поблагодарил Лукашенко, что тот приехал в Москву. Белорусский глава государства ответил, что он не мог не согласиться.
Недавно Лукашенко заявил, что поляки и литовцы мечтают о белорусской диктатуре. По его мнению, это подтвердят скоро выборы в этих странах.