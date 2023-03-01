Российскую или белорусскую отрасль авиастроения глава государства больше не поддерживает.

Президент Беларуси Александр Лукашенко добрался до Пекина на официальный визит используя американский самолет. Как сообщает Avianews, именно на аппарате производства США прибыл в столицу Китая белорусский диктатор.

"На кадрах официальной хроники можно увидеть, что в Пекин его доставил Boeing 767 с регистрацией EW-001pb, которая намекает на то, кто является главным пассажиром.

Беларусь купила VIP-версию самолета на базе наиболее популярной на тот момент модели американского производителя – Boeing 737-800. Белорусский борт №1 получил регистрацию EW-001pa", - говорится в материале Avianews.

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На старте своего президентского пути Лукашенко выбирал для полетов аппарат производства России Ту-154. Его РФ выпустила в 1995-м году. Однако в 2003-м он передал этот самолет на нужды правительства, а сам начал использовать американские самолеты. Тогда он пересел на новенький Boeing 737.

Самолет, на котором Лукашенко прибыл в Пекин, был приобретен у Туркменистана в 2012-м году. На нем летал туркменский президент Сапармарут Ниязов, но после его смерти с 2006 года он не использовался. Следующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не захотел летать на самолете предшественника.

Источник также отмечает интересный момент. В результате участия белорусских территорий в полномасштабном вторжении России на территорию РФ США запретили поставки в Беларусь запчастей для американских самолетов.

Лукашенко и его курьезные выходки

Самопровозглашенный лидер белорусской республики поехал в Зимбабве и подарил африканской стране трактор.

Путин во время встречи с президентом Беларуси поблагодарил Лукашенко, что тот приехал в Москву. Белорусский глава государства ответил, что он не мог не согласиться.

Недавно Лукашенко заявил, что поляки и литовцы мечтают о белорусской диктатуре. По его мнению, это подтвердят скоро выборы в этих странах.

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