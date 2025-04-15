В США считают, что Китай бросает стране стратегический вызов.

Посол США в Будапеште Роберт Палладино предостерег Венгрию от привлечения инвестиций из Китая. Таким образом он намекнул на напряженность в отношениях между премьер-министром страны Виктором Орбаном и президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Bloomberg.

"Президент Трамп четко высказался. Китай бросает стратегический вызов Соединенным Штатам и нашим союзникам, вызов, который требует бдительности, прозрачности и единства", - отметил временный поверенный в делах Роберт Палладино на конференции в Будапеште.

В издании напомнили, что на прошлой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сиятро заявил, что его страна получила 44% европейских инвестиций Китая в течение последних лет, ведь Орбан привлек в страну производителей аккумуляторов и электромобилей.

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"Это решение все больше расходится с политикой США, поскольку Трамп нацелился на Китай с помощью массивных тарифов", - подчеркнули в Bloomberg.

В частности с Венгрией сотрудничают такие новые участники, как:

китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co;

мировой гигант электромобилей BYD Co.

Кроме того, Венгрия согласилась углубить связи с Huawei Technologies Co. для того, чтобы разработать совместную платформу облачных сервисов с 4iG Nyrt., оборонной и телекоммуникационной компанией, которую Орбан готовит к национальному чемпионату.

"Жесткая политика США в отношении Китая грозит затмить потенциальные политические выгоды, на которые Орбан надеялся от возвращения Трампа в Белый дом после многолетней критики предыдущей администрации Джо Байдена за эрозию демократии", - добавили в Bloomberg.

В свою очередь Палладино сказал, что США не будут "читать лекции" Венгрии о ее политике и не будут пытаться "микроуправлять внутренней политикой наших союзников". Он считает, что роль Китая значительно отличается от этого.

"Речь идет не о выборе стороны, а о сохранении контроля над собственным будущим", - объяснил посол.

Пошлины Трампа - последние новости

Ранее издание The New York Times писало, что Европе грозит катастрофа из-за пошлин Трампа против Китая. В частности, в странах ЕС растет опасение, что наплыв китайской продукции будет демпинговать рынок, ослабляя местную промышленность во Франции, Германии, Италии и других государствах.

В то же время Reuters сообщал, что Китай собирает союзников для противостояния торговой войне Трампа. По словам журналистов, пекинские дипломаты взаимодействуют с правительствами других стран, против которых направлены пошлины Трампа, в частности, направляют письма с просьбой о сотрудничестве в несколько стран.

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