Наплыв более дешевой китайской продукции на европейские рынки может ослабить местную промышленность.

Китай годами представлял экономический вызов для Европы, но на фоне введения огромных пошлин против Пекина администрацией президента США Дональда Трампа ситуация может стать катастрофической.

Об этом пишет The New York Times. Китай производит широкий спектр довольно дешевых товаров. Речь идет о различных отраслях – от электромобилей и бытовой техники до игрушек и стали. Большая часть этих товаров до недавнего времени была предназначена для американского рынка.

На этом фоне в Европе растет опасение, что наплыв китайской продукции будет демпинговать рынок, ослабляя местную промышленность во Франции, Германии, Италии и остальных странах Европейского Союза.

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"Проблема избыточных мощностей возникла давно, но она наконец-то дошла до европейских столиц. В Европе существует общая тенденция и ощущение, что в эти времена Европа должна постоять за себя и защитить себя", – заявила научный сотрудник Совета по международным отношениям, базирующегося в Вашингтоне, Лиана Фикс.

Еще в прошлом году Германия выступила против повышения пошлин на китайские электромобили, опасаясь что Китай повысит налоги на автомобильную промышленность.

"Худший сценарий – это высокие американские пошлины, в то время как Китай заполоняет европейский рынок", – акцентирует Ноа Баркин, старший советник Rhodium Group, организации, занимающейся политическими исследованиями.

По его мнению, такое развитие событий станет "двойным ударом для европейской промышленности", и это то, чего Европа хочет избежать.

В свою очередь, руководство Европейского Союза описывает Китай как своего системного соперника. Отношения между Брюсселем и Пекином ухудшились еще больше в последние годы. Причин было много, одна из них – поддержка Китаем России, которая ведет полномасштабную войну против Украины.

В Европейской комиссии отмечали, что "нынешние торговые отношения между ЕС и Китаем остаются несбалансированными". В заявлении ЕК также прослеживается намек на напряженность во время визита в Пекин комиссара блока по вопросам торговли Мароша Шефчовича. Там сказано, что Китай и Европа имеют растущий торговый дефицит, который "подпитывается незаконными субсидиями".

Пошлины Трампа против Китая

Как известно, Дональд Трамп ввел большие пошлины против ряда стран, хотя впоследствии предоставил "паузу" и оставил пошлины на уровне 10% на 90 дней. Но Китай эта "пауза" не затронула. Страна пострадала от действий Трампа больше всего. Совокупная ставка пошлины на китайский импорт в США составит 145%.

Китай предпринял ответные шаги, введя пошлины против американской продукции и ограничив импорт американских кинолент.

Кроме того, как пишет Reuters, Пекин собирает союзников для противостояния торговой войне Трампа. Дипломаты налаживают контакты с рядом стран, в частности Японией и Южной Кореей.

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