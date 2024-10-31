Разговор запланирован уже на сегодня.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп даст интервью скандально известному американскому телеведущему Такеру Карлсону.

Журналист анонсировал встречу с Трампом в микроблоге X. На четверг, 31 октября, у Такера запланировано выступление в городе Глендейл, штат Калифорния. Он пообщается с политиком в рамках своего "Live Tour":

"Это будет наш самый большой концерт вживую. Надеюсь увидеть вас там".

Интервью Карлсона и Путина

Напомним, в начале года кремлевский правитель Путин дал большое интервью Такеру Карлсону. Он в течение двух часов оправдывал вторжение в Украину и рассказывал, что Запад "обманул" Россию.

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Во время этого разговора он оправдывал Адольфа Гитлера, заявив, что Польша заставила Германию напасть на нее. Тогда в Варшаве ответили, что уже привыкли к "параноидальным оправданиям" полномасштабного нападения на Украину.

Сам Такер позже рассказал о впечатлениях от интервью журналисту Лексу Фридману. Он назвал заявления России о намерении денацифицировать Украину "самой тупой вещью", которую он когда-либо слышал. Также журналист считает "детским" поступком то, что Москва называет украинцев нацистами.

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