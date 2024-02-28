Американский журналист признал, что Кремль обзывает украинцев нацистами, чтобы демонизировать их.

Попытки Владимира Путина оправдать агрессию против Украины необходимостью провести "денацификацию" - это "самая тупая вещь" и не что иное, как попытка назвать украинцев "злом". Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, который в начале февраля записал нашумевшее интервью с российским диктатором.

Карлсон принял участие в подкасте другого американского журналиста Лекса Фридмана. В большой трехчасовой беседе они обсудили в том числе и недавнее интервью Путина Карлсону. Фридман поинтересовался у коллеги, что тот думает о попытках диктатора оправдать вторжение в Украину необходимостью провести "денацификацию".

"Это самая тупая вещь, которую я когда-либо слышал. Я так и не понял, что это значит. "Денацификация?" - ответил Карлсон.

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Журналист признал, что ему крайне не понравилась вся та часть разговора с Путиным, в которой тот просто пытался очернить Украину.

"Дело в том, что "нацизм", чем бы он ни был, является неотъемлемым понятием от немецкого народа. Это было националистическое движение в Германии (...) Я сам антинацист. Но не существует никакого нацистского движения в 2024 году. Называть их (украинцев) нацистами, это как-то очень по-детски", - сказал Карлсон.

По его мнению, обозначение кого-то "нацистом" является просто способом назвать человека "злом". По словам Карлсона, во время разговора с Путиным у него сложилось впечатление, что тот действительно верит в засилье неонацистов в Украине.

Интервью Путина Карлсону

Как писал УНИАН, в начале февраля американский журналист Такер Карлсон, известный своей дружбой с Дональдом Трампом и благосклонным отношением к России, записал большое интервью с Владимиром Путиным. Это был первый такой разговор российского диктатора с западным журналистом за несколько последних лет.

Несмотря на полную лояльность журналиста и отсутствие "неудобных" вопросов, Путин так и не смог произвести впечатление на американскую аудиторию, уделив много времени странным экскурсам в глубокую историю. При этом он наговорил много откровенных глупостей и неправды.

Среди самых нелепых заявлений диктатора - упоминание о якобы разговоре с Владимиром Зеленским, в котором Путин якобы упрекнул его за попустительство неонацистам, когда отец украинского президента сам воевал против гитлеровцев. Эта часть была или галлюцинацией, или просто выдумкой Путина, ведь отец Владимира Зеленского родился уже после Второй мировой войны.

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