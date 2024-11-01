Он обвинил Джо Байдена в том, что союз стран стал возможным.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что способен разъединить союз Российской Федерации и Китая.

В интервью скандально известному американскому журналисту Такеру Карлсону политик рассказал, что когда-то один из профессоров Уортонской школы бизнеса сказал студентам, что ни в коем случае нельзя допускать объединения России и Китая:

"России, Китаю, Ирану, Северной Корее и другим позволили сбиться в группу. Это невероятно. Мы позволили им объединиться из-за нефти. Мы объединили их. Байден объединил их. Это позор. Я собираюсь разъединить их. Я думаю, что справлюсь".

Интервью Трампа Такеру Карлсону

Напомним, что американский телеведущий, который в этом году брал интервью у кремлевского правителя Путина, вчера анонсировал встречу с Трампом.

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Во время разговора политик назвал тех, кто обвиняет его в работе на Москву, "больными" людьми. По словам Трампа, никто кроме него не мог заблокировать строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Также он сообщил о своих планах назначить американского миллиардера Илона Маска и бывшего кандидата в президенты Роберта Кеннеди-младшего на влиятельные должности.

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