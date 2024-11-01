Дональд Трамп ответил на ряд обвинений и сделал несколько высказываний о других политических персонах.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону и опроверг заявление. якобы он является "другом России".

"Они любят говорить, что я друг России, что я работал на Россию, что я российский шпион. Эти люди больны", - отметил Трамп во время трансляции на Youtube. Кроме того, он заявил, что именно он "заблокировал строительство "самого большого в мире" газопровода "Северный поток-2".

"Я уничтожил его. Никто не мог этого сделать, кроме меня", — добавил Трамп.

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В интервью кандидат в президенты также заявил, что хочет назначить миллиардера Илона Маска и экс-кандидата в президенты Роберта Кеннеди-младшего на влиятельные должности, если его переизберут. А якобы его связь с Россией он считает операцией Демократической партии, которая была начата, чтобы дать возможность победить Хиллари Клинтон в 2016 году.

Трамп не оставил без внимания и персоны президента США Джо Байдена и кандидата от демократов Камалы Харрис. Он заявил, что Байден "не в себе уже давно".

"Байден не в себе уже давно, а Камала тупая как пробка. Эти люди враги народа", - отметил он.

Другие новости о Трампе

Ранее УНИАН сообщал, почему Трамп невиновен в "предательстве" США по отношению к Украине. Сообщается, что шаги бывших и текущего президентов оказались недостаточными по отношению к Украине, однако именно Трамп сделал несколько серьезных шагов.

Кроме того, некоторые чиновники из ЕС ждут победы Трампа на выборах. Некоторые его решения могут произвести настоящий шоковый эффект, который, как считается, и должен помочь Европе.

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